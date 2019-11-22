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Общество | В Заречном старые цены на водительские справки сохранятся до конца года

22.11.2019|13:33
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В Заречном нынешние цены на медицинские справки для получения водительского удостоверения или его замены сохранятся до конца года. Об этом сообщил местный портал «Заречье сегодня» со ссылкой на МСЧ-59.

Медсанчасть продолжает работу в прежнем режиме. Водители категорий А и В могут пройти комиссию по вторникам и четвергам с 16:00 до 18:00 (психиатр и нарколог - каб. 335, офтальмолог - каб. 311, терапевт, выдающий заключение, - каб. 315).

Для водителей категорий С и D предусмотрены два этапа: электроэнцефалография (в диагностическом отделении по вторникам, средам и четвергам с 15:40 до 17:40), осмотр узкими специалистами (лором, каб. 310, психиатром и наркологом, каб. 335, офтальмологом, каб. 311, неврологом, каб. 315) и терапевтом.

Совсем недавно шла речь о том, что с 22 ноября должен вступить в силу новый приказ о медицинском освидетельствовании водителей. В перечень необходимых осмотров собирались добавить два обязательных платных анализа - на кровь и мочу.

Из-за нововведений справка подорожала бы. Один анализ на содержание токсинов и алкоголя обойдется в 3 600 рублей. В итоге стоимость медкомиссии на права категории А и В составляла бы более 7 тысяч рублей, на A, B, C и D - почти 9 тысяч.

В областном минздраве уточняли, что увеличение цены связано с высокой стоимостью расходных материалов, необходимых для точного проведения анализов.

Пока водители по старым правилам и расценкам пытались пройти комиссию, главой Минздрава России Вероникой Скворцовой было принято решение отложить дату вступления нового порядка медосмотра.

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Гость|22.11.2019 13:54|

Скворцова, подписавшая приказ, который президент назвал чушью, быстро сориентировалась, нашла и уволила стрелочника, выдавшего "положительное заключение" на проект ее приказа. Не посмел, видите ли, дать отрицательный отзыв на идею начальницы.

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