22.11.2019 | 13:33

В Заречном нынешние цены на медицинские справки для получения водительского удостоверения или его замены сохранятся до конца года. Об этом сообщил местный портал «Заречье сегодня» со ссылкой на МСЧ-59.

Медсанчасть продолжает работу в прежнем режиме. Водители категорий А и В могут пройти комиссию по вторникам и четвергам с 16:00 до 18:00 (психиатр и нарколог - каб. 335, офтальмолог - каб. 311, терапевт, выдающий заключение, - каб. 315).

Для водителей категорий С и D предусмотрены два этапа: электроэнцефалография (в диагностическом отделении по вторникам, средам и четвергам с 15:40 до 17:40), осмотр узкими специалистами (лором, каб. 310, психиатром и наркологом, каб. 335, офтальмологом, каб. 311, неврологом, каб. 315) и терапевтом.

Совсем недавно шла речь о том, что с 22 ноября должен вступить в силу новый приказ о медицинском освидетельствовании водителей. В перечень необходимых осмотров собирались добавить два обязательных платных анализа - на кровь и мочу.

Из-за нововведений справка подорожала бы. Один анализ на содержание токсинов и алкоголя обойдется в 3 600 рублей. В итоге стоимость медкомиссии на права категории А и В составляла бы более 7 тысяч рублей, на A, B, C и D - почти 9 тысяч.

В областном минздраве уточняли, что увеличение цены связано с высокой стоимостью расходных материалов, необходимых для точного проведения анализов.

Пока водители по старым правилам и расценкам пытались пройти комиссию, главой Минздрава России Вероникой Скворцовой было принято решение отложить дату вступления нового порядка медосмотра.