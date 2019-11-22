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Общество | В Заречном пристававшую к людям горожанку отправили в психушку

22.11.2019|16:40
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В четверг, 21 ноября, в родительских чатах и зареченских группах в соцсетях стала распространяться информация о женщине, которая якобы пытается похитить детей.

22-го числа начальник межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Заречный Анатолий Еремеев сообщил, что личность странной горожанки установлена.

«20 ноября мы получили сообщение от мужчины, который заявил, что в районе поликлиники к нему стала приставать неадекватная на вид женщина. Пока он звонил в полицию, она скрылась», - рассказал Анатолий Ермеев.

Кроме того, на аналогичное поведение незнакомки в соцсетях пожаловалась одна из местных жительниц. Агрессивная женщина преследовала горожанку и ее ребенка на улице. Полицейские нашли пользовательницу и приняли у нее заявление.

«Что касается нарушительницы спокойствия граждан, то ее поместили на лечение в психиатрическое отделение МСЧ № 59 как лицо, состоящее на учете», - сообщается на портале «Город Z».

Источник — gorodz.info
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Гость|22.11.2019 16:57|

а где комментарии про ворота заварить?

Гость|22.11.2019 17:06|

ждите

Гость|22.11.2019 18:03|

Это Лёшка коровин что-ли там дурачится?

Имя: Гость
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