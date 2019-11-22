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Общество | В Городищенском районе рядом с трассой М5 нелегально добывали опоку

22.11.2019|16:37
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В четверг, 21 ноября, во время поездки по Городищенскому району сотрудники регионального минлесхоза обнаружили место незаконной добычи полезного ископаемого.

Карьер расположен на 672-м километре федеральной автострады М5 «Урал» в районе ее пересечения с рекой Ишимкой, причем прямо рядом с трассой. В нем добывали опоку - кремнистую осадочную горную породу, используемую как адсорбент для очистки жидких веществ, а также в других производствах.

На участке имелись свежие следы работы большегрузной техники, добывавшей и увозившей минерал. Машины явно были здесь незадолго до визитеров из министерства. Однако поймать нарушителей с поличным не удалось.

«Информация направлена главе администрации Городищенского района. При установлении непосредственного правонарушения рекомендовано незамедлительно сообщать в полицию», - проинформировали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В регионе и ранее регистрировались случаи незаконной добычи опоки. Так, в 2017 году нелегальные карьеры были обнаружены в Шемышейском и Никольском районах.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|22.11.2019 17:26|

penzainform.ru писал(a):

Машины явно были здесь незадолго до визитеров из министерства. Однако поймать нарушителей с поличным не удалось.
И не хотелось.

Гость|22.11.2019 17:29|

penzainform.ru писал(a):

используемую как адсорбент для очистки жидких веществ, а также в других производствах.
Ведь никто не знает, кто этим производством занимается и где сырьё берут, однако.

Гость|22.11.2019 17:31|

Капиталисты и педросы даже глину для народа зажали. Природные недра это народное достояние, берите кто хотите.

Гость|22.11.2019 17:43|

Гость писал(a):

Капиталисты и педросы даже глину для народа зажали. Природные недра это народное достояние, берите кто хотите.
Ну там же на всех, а ты один хочешь забрать?

Гость|22.11.2019 17:44|

Значит там работают дармоеды.

Имя: Гость
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