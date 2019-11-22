22.11.2019 | 16:37

В четверг, 21 ноября, во время поездки по Городищенскому району сотрудники регионального минлесхоза обнаружили место незаконной добычи полезного ископаемого.

Карьер расположен на 672-м километре федеральной автострады М5 «Урал» в районе ее пересечения с рекой Ишимкой, причем прямо рядом с трассой. В нем добывали опоку - кремнистую осадочную горную породу, используемую как адсорбент для очистки жидких веществ, а также в других производствах.

На участке имелись свежие следы работы большегрузной техники, добывавшей и увозившей минерал. Машины явно были здесь незадолго до визитеров из министерства. Однако поймать нарушителей с поличным не удалось.

«Информация направлена главе администрации Городищенского района. При установлении непосредственного правонарушения рекомендовано незамедлительно сообщать в полицию», - проинформировали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В регионе и ранее регистрировались случаи незаконной добычи опоки. Так, в 2017 году нелегальные карьеры были обнаружены в Шемышейском и Никольском районах.