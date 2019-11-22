22.11.2019 | 18:23

Илья - один из первых пациентов Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова, который на себе опробовал действие нового оборудования. С помощью этого аппарата юноша разрабатывал травмированную ногу.

«Болевых ощущений не было. Процесс реабилитации проходил около недели, может быть чуть больше», - отметил школьник.

В общей сложности в больницу поступило шесть новых аппаратов. Они предназначены для лечебной физкультуры и проведения физиотерапевтических процедур широкого спектра.

«Начиная от заболеваний бронхолегочной системы, таких как пневмония, бронхиты, бронхиальная астма, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, холециститы, заболевания мочевыделительной системы», - сообщила заведующая физиотерапевтическим отделением областной детской больницы Людмила Сретенская.

Одно из устройств называется стабилоплатформа. Она совмещена с компьютером, на мониторе которого появляются картинки, детали пазла, его ребенок должен с помощью движений своего тела собрать. Такое лечение больше похоже на игру.

В настоящий момент в областной детской больнице развернуты 43 реабилитационные койки. Недостатка в пациентах нет, поэтому новое оборудование, на которое выделены сотни тысяч бюджетных рублей, уж точно простаивать без дела не будет.