22.11.2019 | 08:59

Кировская меховая фабрика предлагает пензячкам купить теплую и красивую шубу на ярмарке, которая пройдет в областном центре 26 и 27 ноября.

Покупательниц ждут в ДК 40 лет Октября, расположенном на улице Леонова, 1а.

Производитель дает уникальную возможность приобрести меховое изделие с максимальной выгодой. Используя промокод с сайта меховой фабрики, можно оформить беспроцентную рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса или сделать покупку со скидкой 20%.

Кировская меховая фабрика отличается не только современной организацией производства, наличием собственных зверохозяйств, но и применением в процессе обработки, выделки, окрашивания, раскроя и пошива многовекового скорняжного опыта местных умельцев. Поэтому шубы этого производителя высокого качества, они прослужат долгие годы и будут радовать владельца.

Очень теплым считается лисий мех. Он обладает густым и достаточно длинным остевым покровом и не менее густым подшерстком. В изделиях из меха этого животного не страшна даже самая холодная зима с морозами и лютыми ветрами. Оптимальная длина, которую применяют при пошиве шуб и полушубков специалисты Кировской меховой фабрики, – до колена и до середины бедра соответственно.

Норка – фаворитка многих сезонов. Мягкая и весьма шелковистая фактура, нежная и теплая, с многообразием природных расцветок, и при этом демократичная цена по сравнению с викуньей, куницей, соболем. Благодаря легкости меха можно отшивать и шубы в пол, которые не оборвут плечи. Норка ноская, изделия из этого меха при правильном уходе выдерживают порядка 8-10 сезонов.

Одним из недорогих вариантов являются шубы из меха нутрии (стриженой), которые сейчас очень популярны. После обработки мех становится мягким и нежным. Визуально такое изделие очень похоже на сделанное из меха норки.

Мутон привлекает внимание природной фактурой: причудливые завитки и загогулинки. Теплый, ноский, с приятной гаммой природного окраса, такой мех или мех стриженой овцы отлично смотрится в моделях «Флора» трапециевидного кроя и длиной до колена.