22.11.2019 | 10:10

Директор риелторского агентства МФЦ «Недвижимость» Евгений Дербеденев приобрел для себя и своей семьи квартиру в жилом комплексе «Квартет» строительной группы «Рисан».

«Уже много лет мы работаем с СГ «Рисан» в качестве партнеров. Моей команде очень нравится продавать ее жилые комплексы, потому что это всегда качественные дома, продуманные планировки и, конечно же, довольные клиенты. Недавно я выступил с другой стороны и приобрел квартиру для себя», - рассказал он.

Евгений Дербеденев дал три совета пензенцам, которые выбирают квартиру, и рассказал, как он сам ими руководствовался.

Первое, что, по его мнению, должен сделать будущий собственник жилья, это изучить будущий район с помощью сервисов Google-карта или 2ГИС.

«Посмотрите там то, что для вас действительно важно. Для меня при выборе района было очень важно, чтобы рядом находились детские сады и школы, а также магазины. Здесь это в шаговой доступности», - уточнил он.

Глава риелторского агентства также посоветовал пензенцам задать себе вопрос, каким критериям должна соответствовать квартира, в которой захотелось бы жить.

«Для меня было важно, чтобы квартира была светлая, чтобы там была ниша под гардеробную, где удобно хранить свои вещи. В жилом комплексе «Квартет» увеличенные оконные пространства и очень интересные планировочные решения. Я на это обратил внимание, еще когда нам в первый раз презентовали этот комплекс», - добавил Евгений Дербеденев.

Он отметил, что также принял во внимание будущее благоустройство двора.

«Мы с семьей любим после работы погулять во дворе, моя младшая дочка обожает кататься с горки, а старший сын - ездить на роликах. В жилом комплексе «Квартет» будет реализована концепция «Двор без машин», поэтому мои дети будут там гулять в безопасности», - пояснил специалист по недвижимости.

Четвертое, о чем Евгений Дербеденев советует клиентам задуматься, это удобство транспортной развязки.

«Пройдите пешком до школы, садика или других значимых для вас объектов и проверьте, сможете ли вы это делать каждый день. Если нет, то квартира вам не подходит. Для меня было очень важно быстро добираться до центра, где расположен наш офис. Я сел в автомобиль, проехал до работы и обратно и понял, что смогу добираться всего лишь за 4-6 минут даже утром», - пояснил он.

Подводя итоги, директор риелторского агентства подчеркнул, что теперь доволен СГ «Рисан» не только как партнер, но и как покупатель.

«Мы с женой уже начали планировать ремонт нашей будущей квартиры и следим за строительством в мессенджерах», - отметил Евгений Дербеденев.

Квартиры в ЖК «Квартет» есть в продаже. Более подробную информацию можно получить на сайте или по телефону отдела продаж +7(8412)51-51-51.