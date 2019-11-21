Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|21 ноя 2019|19:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
  71.04  |  $  64.19

Общество | В Пензенской области участие в жилищной программе приняли 274 семьи

21.11.2019|17:39
Печать

В 2019 году 274 молодые семьи получили губернаторский сертификат. Размер выплаты составил 328 000 рублей.

272 семьи уже реализовали полученные деньги. 137 из них направили выплату на строительство или реконструкцию дома, 84 – на покупку жилья в новостройке, 51 – на погашение ипотеки.

Данная мера социальной поддержки молодых родителей действует в Пензенской области с 2013-го. На ее финансирование из бюджета региона в текущем году направили 89,6 млн рублей.

«Правом на получение губернаторского сертификата обладает семья, члены которой состоят в зарегистрированном браке, при условии, что в семье в течение 12 месяцев после заключения брака рожден первый ребенок и семья обеспечена общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 10 квадратных метров», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Для участия в жилищной программе жители области могут обратиться в органы местного самоуправления или же в управление социальной защиты населения.

Источник — фото пенза.рф
0
0
0
0
 
Гость|21.11.2019 18:00|

Вот мигранты и пополнят вымирающее население Пензенской области.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!