21.11.2019 | 17:39

В 2019 году 274 молодые семьи получили губернаторский сертификат. Размер выплаты составил 328 000 рублей.

272 семьи уже реализовали полученные деньги. 137 из них направили выплату на строительство или реконструкцию дома, 84 – на покупку жилья в новостройке, 51 – на погашение ипотеки.

Данная мера социальной поддержки молодых родителей действует в Пензенской области с 2013-го. На ее финансирование из бюджета региона в текущем году направили 89,6 млн рублей.

«Правом на получение губернаторского сертификата обладает семья, члены которой состоят в зарегистрированном браке, при условии, что в семье в течение 12 месяцев после заключения брака рожден первый ребенок и семья обеспечена общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 10 квадратных метров», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Для участия в жилищной программе жители области могут обратиться в органы местного самоуправления или же в управление социальной защиты населения.