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Общество | Пензенец ради новой работы погасил долг по алиментам в 400 000 рублей

21.11.2019|12:38
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Житель Пензы, погасив один долг по алиментам, быстро накопил другой. В итоге мужчину привлекли к административной ответственности.

Нерадивого отца обязали направлять четверть заработка на содержание сына. Но пензенец не работал, алименты платил время от времени и в итоге задолжал ребенку 400 000 рублей.

В мае 2019 года мужчине улыбнулась удача. Ему предложили хорошее место, но с условием отсутствия задолженностей.

«Заняв у родственников денег и погасив долг, он начал работать, но что-то пошло не так, работа не заладилась, и отчисления по алиментам с июня прекратились. Опять образовался долг более 60 000», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Суд приговорил должника к 100 часам обязательных работ.

«Данная мера, возможно, приучит его к дисциплине и труду, а также даст возможность переосмыслить свое отношение к сыну», - добавили приставы.

Ранее сообщалось о пензенце, также забывшем о своем несовершеннолетнем сыне. Алиметщика, задолжавшего ребенку почти 300 000 рублей, объявили в розыск и в итоге нашли. Оказалось, что все это время он гастролировал с цирком.

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