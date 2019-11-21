21.11.2019 | 11:29

В ООО «Горводоканал» прокомментировали коммунальную аварию на водопроводных сетях, случившуюся в центре Пензы утром в четверг, 21 ноября.

Первыми тревогу забили водители. «Володарского поплыла. Будет каток», - написал очевидец в одной из местных групп соцсети «ВКонтакте». Он прикрепил к посту фотографию, на которой виден поток воды, льющийся по улице Володарского в сторону Ленинского районного суда.

Там, где вода успела замерзнуть, уже возникли затруднения. «Скользко. Стоят шлифуют. Некоторые до сих пор на лете», - констатировал другой интернет-пользователь.

В пресс-службе ресурсоснабжающей организации пояснили, что в районе дома № 16 на улице Кураева случилась утечка на водопроводных сетях.

«Утечка стандартная, но поскольку произошла на возвышенности, вода потекла на улицу Володарского. На месте уже ведутся ремонтные работы, произведено отключение холодного водоснабжения.

Температура минусовая, поэтому специалист аварийно-диспетчерской службы направил заявку в МУП «Пензадормост», чтобы обледеневшую дорогу посыпали песком для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности водителей и пешеходов», - пояснили в ООО «Горводоканал».