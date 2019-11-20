20.11.2019 | 10:14

В Пензенскую областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова поступило новое физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование.

Парк медицинских аппаратов учреждения пополнился компьютерным стабилоанализатором. Аппарат предназначен для больных с нарушениями функций координации движений и равновесия.

«Пациент стоит на платформе. Программное обеспечение регистрирует координаты центров давления на платформу, обрабатывает эти сигналы и анализирует состояние пациента. При реабилитации и лечении он должен выполнять тесты на равновесие с помощью тестовой программы или игры. Постепенно благодаря возникающей обратной биологической связи координация движений улучшается», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Для маленьких больных с травмами коленного, тазобедренного или лучезапястного сустава приобрели аппараты для роботизированной механотерапии нижних и верхних конечностей.

В физиотерапевтическом кабинете появился прибор высокочастотной магнитотерапии «ВЧ-Магнит - Мед ТеКо». Он поможет детям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, неврологическими и хроническими дерматозами, а также ЛОР-органов.

«Подобного оборудования в лечебном учреждении не было никогда», - отметили в пресс-службе ведомства.

На приобретение современной аппаратуры в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина, из областного и федерального бюджетов было выделено около 600 000 рублей.