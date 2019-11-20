Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 ноя 2019|11:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
  71.10  |  $  64.17

Общество | В Пензе в областной детской больнице появилось новое оборудование

20.11.2019|10:14
Печать

В Пензенскую областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова поступило новое физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование.

Парк медицинских аппаратов учреждения пополнился компьютерным стабилоанализатором. Аппарат предназначен для больных с нарушениями функций координации движений и равновесия.

«Пациент стоит на платформе. Программное обеспечение регистрирует координаты центров давления на платформу, обрабатывает эти сигналы и анализирует состояние пациента. При реабилитации и лечении он должен выполнять тесты на равновесие с помощью тестовой программы или игры. Постепенно благодаря возникающей обратной биологической связи координация движений улучшается», - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Для маленьких больных с травмами коленного, тазобедренного или лучезапястного сустава приобрели аппараты для роботизированной механотерапии нижних и верхних конечностей.

В физиотерапевтическом кабинете появился прибор высокочастотной магнитотерапии «ВЧ-Магнит - Мед ТеКо». Он поможет детям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, неврологическими и хроническими дерматозами, а также ЛОР-органов.

«Подобного оборудования в лечебном учреждении не было никогда», - отметили в пресс-службе ведомства.

На приобретение современной аппаратуры в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина, из областного и федерального бюджетов было выделено около 600 000 рублей.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!