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Общество | Юные пензенцы смогли пообщаться с Дедом Морозом по телефону

19.11.2019|16:22
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Дозвонился до Дедушки Мороза - получи приглашение на новогоднее представление! Эта традиция существует в Пензенском драматическом театре уже шесть лет. Всем, кому в день именин сказочного старца удается связаться с ним по телефону, подарки обеспечены.

Во время прямой линии Дед Мороз поделился своими планами на ближайшее время.

«Уже через месяц мы начинаем репетировать «Елочку» и 21 декабря выходим уже к детям - поздравлять их с новогодними праздниками. Потому что у нас уже на носу Новый год!» - отметил он.

Номера всех телефонов, с которых дети дозвонились до Деда Мороза, он записал на специальном листе. Это нужно для обратной связи, чтобы сообщить взрослым, когда они смогут забрать пригласительные на праздничное шоу у новогодней елки и спектакль-сказку «Снежная королева».

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