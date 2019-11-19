19.11.2019 | 16:22

Дозвонился до Дедушки Мороза - получи приглашение на новогоднее представление! Эта традиция существует в Пензенском драматическом театре уже шесть лет. Всем, кому в день именин сказочного старца удается связаться с ним по телефону, подарки обеспечены.

Во время прямой линии Дед Мороз поделился своими планами на ближайшее время.

«Уже через месяц мы начинаем репетировать «Елочку» и 21 декабря выходим уже к детям - поздравлять их с новогодними праздниками. Потому что у нас уже на носу Новый год!» - отметил он.

Номера всех телефонов, с которых дети дозвонились до Деда Мороза, он записал на специальном листе. Это нужно для обратной связи, чтобы сообщить взрослым, когда они смогут забрать пригласительные на праздничное шоу у новогодней елки и спектакль-сказку «Снежная королева».