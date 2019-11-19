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Общество | В Пензенской области определили, кто будет отвечать за бродячих животных

19.11.2019|11:06
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На сессии Законодательного собрания, состоявшейся во вторник, 19 ноября, депутаты во втором чтении приняли законопроект, касающийся бродячих животных.

Предыдущее его обсуждение проходило на октябрьской сессии. Начальник Управления ветеринарии Пензенской области Михаил Максимов настоял на том, что законопроект требует доработки, поэтому он был принят лишь в первом чтении.

Теперь окончательно принято решение о возложении ответственности за судьбу «животных без владельцев» - так именуются в законе бесхозные животные - на органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

Чиновники организуют отлов, транспортировку и помещение в приюты хвостатых бродяг, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток. Также они контролируют содержание животных в приютах, в том числе осмотр и карантин, учет, маркирование метками, вакцинацию.

На органы местного самоуправления возложена и ответственность за поиск новых владельцев и водворение неагрессивных животных на прежние места их обитания после того, как они будут лишены возможности размножаться.

В некоторых случаях, предусмотренных федеральным законодательством, допускается умерщвление отловленных животных.

Заместитель начальника управления ветеринарии Александр Котин, представлявший законопроект на втором слушании, подчеркнул, что субвенции на реализацию новых полномочий будут распределяться между муниципалитетами.

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Гость|19.11.2019 11:29|

ПриютЫ? И много их по области?

Гость|19.11.2019 11:31|

penzainform.ru писал(a):

В некоторых случаях, предусмотренных федеральным законодательством, допускается умерщвление отловленных животных.
Это единственно правильное решение.

Гость|19.11.2019 11:32|

А в венецию отправили 1 миллиард долларов, а у нас садиков нет.

Имя: Гость
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