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Общество | В Пензенской области почти на 20% выросла заболеваемость ОРВИ

19.11.2019|09:56
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В Пензенской области отмечен резкий рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

По словам сотрудников регионального управления Роспотребнадзора, с 11 по 17 ноября было зарегистрировано 1 492 таких случая, что на 18,7% больше, чем за прошлую неделю. Несколько увеличилась и доля детей в общем количестве заболевших – с 38,6% до 39,3%.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Камешкирском, Неверкинском и Сосновоборском районах, а также Кузнецке.

В Пензе зарегистрировано 675 случаев ОРВИ (за предыдущую неделю такой диагноз поставили 633 раза).

«Суммарный охват населения иммунизацией против гриппа составляет 36%», - добавили представители Роспотребнадзора.

В рамках национального календаря привито 122 400 детей и 337 900 взрослых, за счет местных источников финансирования - еще 15 640 человек.

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