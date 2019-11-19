19.11.2019 | 12:05

Идеальная квартира для большой семьи (для родителей с двумя детьми или для тех, с кем живут бабушки и дедушки) должна быть просторной и спроектированной с учетом всех потребностей.

Именно поэтому СГ «Рисан» создала особое проектное решение FamilyFlat, которое есть только в четвертом строении жилого комплекса «Новые сады».

Площадь квартир этой группы более 100 кв. м, причем абсолютно все сделано так, чтобы жильцам было просторно и комфортно. Продуманы варианты расстановки мебели и бытовой техники, предусмотрены ниши для гардеробных.

Во всех квартирах FamilyFlat три спальни: одна мастер-спальня и две детских. Они расположены так, что не граничат друг с другом и отделены иными помещениями. Это обеспечивает личное пространство и позволяет избежать многих семейных конфликтов (не досаждать друг другу шумом, сохранять границы и необходимую приватность).

В мастер-спальне для взрослых членов семьи есть собственный санузел, а также гардеробная, где можно разместить вешалки и стеллажи под одежду. Рядом находятся кухня-гостиная и лоджия.

Таким образом, можно принять душ, одеться, посмотреть телевизор и поесть так, чтобы не бояться разбудить других членов семьи. Кроме того, возвращаясь домой поздно, родители не потревожат домочадцев, потому что их комната расположена неподалеку от входа.

Для удобства хозяйки в квартире предусмотрена прачечная - отдельное помещение, которое можно оборудовать по своему усмотрению, например поставить стиральную машину или сантехнику.

Получить более подробную информацию о ЖК «Новые сады» можно на сайте или по телефону отдела продаж +7(8412)51-51-51.

Увидеть планировку своими глазами, пройтись и понять реальные габариты можно в демо-квартире на первом этаже жилого комплекса. Выдача ключей от жилья в четвертом строении ЖК «Новые сады» запланирована на III квартал 2020 года.