19.11.2019 | 15:03

Бренд «Индилайт», принадлежащий крупнейшему производителю индейки в России - группе компаний «Дамате», привез три золотые и три серебряные медали с международного конкурса «Гарантия качества - 2019» и «Мясной Оскар».

«Гарантия качества» - международный конкурс, учрежденный для поиска и продвижения пищевой продукции высокого качества и производителей с подтвержденной безопасностью. Его задача - представить товары, заслуживающие доверие российских потребителей, и дать их производителям возможность выйти на международные рынки.

Объективность оценок жюри гарантировали профессиональные дегустации и лабораторные испытания образцов. Исследования проводились в Федеральном научном центре пищевых систем им. В. М. Горбатова по поручению Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В наблюдательный совет конкурса вошли ведущие специалисты крупнейших отраслевых институтов.

На рассмотрение экспертов была представлена целая линейка продукции - анатомические части и полуфабрикаты из охлажденного мяса индейки. Торговая марка «Индилайт» награждена за высокое качество и безопасность продукции.

Торжественное вручение медалей состоялось 14 ноября, во Всемирный день качества. Лучшие производители получили награды из рук российских сенаторов в Совете Федерации.

Шесть медалей, полученных по результатам конкурса «Гарантия качества - 2019», вновь подтвердили высокое качества продукции «Индилайт».

Дипломами качества награждены голень индейки, шницель «Аппетитный», котлеты «Нежные», фарш «Классический» и шарики из индейки.

Серебряные медали получили крылышки индейки «По-охотничьи», азу и филе голени индейки.

Золотыми медалями конкурса были отмечены фарш из индейки, котлеты «Сливочные» и филе бедра индейки.

Бренд «Индилайт» также получил награды престижной премии в сфере мясопереработки «Мясной Оскар», отдельной номинации международного конкурса «Гарантия качества - 2019».