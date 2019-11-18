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Общество | Губернатор о школьных дворах: Пройти невозможно, ногу сломаешь

18.11.2019|13:22
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В понедельник, 18 ноября, на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев акцентировал внимание на удручающем состоянии дворов в школах и детских садах Пензы.

«Никому не надо! Начальники подъезжают на машинах, по двору не ходят, места, где проходят линейки, где дети гуляют, не осматривают. Если бы они их видели, давно бы уже по некоторым школам было принято решение отремонтировать», - заявил он.

Особо Иван Белозерцев выделил состояние двора в школе № 27, которую недавно посетила делегация из Орловской области.

«Они были поражены (в хорошем смысле слова) содержательной работой педагогов с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Выходили - плакали. Но стыдно было, когда мне передали, что на территории школы - ногу сломаешь», - высказался губернатор.

Присутствовавший на планерке мэр Пензы Андрей Лузгин пояснил, что посещал учебное заведение и знает о проблеме.

Губернатор в заключение поручил составить реестр школ и детсадов, территории которых требуют благоустройства в первую очередь.

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Гость|18.11.2019 13:30|

кому нужны эти школы?!

Главное жрецам-мощепоклонникам торговый центр достроить, и освещение там включить.

Рабы нужны, а не умные дети!

Гость|18.11.2019 13:41|

Думал тут будет прям перечень школ и садов, которые посетит губернатор и расстроился, а это на примере только одной школы. И то со слов кого-то. А что ж самому не пройтись по дворам и дорожкам. И главное далеко ходить не надо - школа № 49. По темное дороге мимо стройки - те еще ощущения.

Гость|18.11.2019 13:42|

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 18 ноября, на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев акцентировал внимание на удручающем состоянии дворов в школах и детских садах Пензы.

«Никому не надо! Начальники подъезжают на машинах, по двору не ходят, места, где проходят линейки, где дети гуляют, не осматривают. Если бы они их видели, давно бы уже по некоторым школам было принято решение отремонтировать», - заявил он.

А до этого куда смотрел? Как выборы так про школы вспомнил,а многие избиратели эти избирательные участки (школы) отлично знают,в том числе и депутаты,вот только им на это наплевать!Или будете утверждать ,что депутаты не бывали на избирательных участках,и не ходили по этому разбитому асфальту?"Не чего на зеркало пинять,коли рожа крива".

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