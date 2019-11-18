18.11.2019 | 13:22

В понедельник, 18 ноября, на планерке в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев акцентировал внимание на удручающем состоянии дворов в школах и детских садах Пензы.

«Никому не надо! Начальники подъезжают на машинах, по двору не ходят, места, где проходят линейки, где дети гуляют, не осматривают. Если бы они их видели, давно бы уже по некоторым школам было принято решение отремонтировать», - заявил он.

Особо Иван Белозерцев выделил состояние двора в школе № 27, которую недавно посетила делегация из Орловской области.

«Они были поражены (в хорошем смысле слова) содержательной работой педагогов с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Выходили - плакали. Но стыдно было, когда мне передали, что на территории школы - ногу сломаешь», - высказался губернатор.

Присутствовавший на планерке мэр Пензы Андрей Лузгин пояснил, что посещал учебное заведение и знает о проблеме.

Губернатор в заключение поручил составить реестр школ и детсадов, территории которых требуют благоустройства в первую очередь.