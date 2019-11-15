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Общество | Юрий Ильин ответил на вопросы о вывозе ТКО и контейнерных площадках

15.11.2019|18:18
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Депутаты на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству разбирались с темой вывоза твердых коммунальных отходов. Сколько денег нужно и сколько, исходя из возможностей бюджета, планируют выделить мест сбора ТКО.

«В целом на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз снега, а также уборку прилегающих к контейнерным площадкам территорий в целом по городу заложено 19 миллионов рублей», - сообщила начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина.

В 2019-м до районных администраций были доведены деньги. Состоялся конкурс по выбору организации, которая теперь следит за порядком на контейнерных площадках - тех, которые находятся на муниципальной земле.

«Уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов входит в понятие «Погрузка твердых коммунальных отходов». Так что мы убираем-то, я не пойму, если уборку должны осуществлять те, кто вывозит?» - задался вопросом депутат Пензенской городской думы Александр Смирнов.

«Убираем мы всю контейнерную площадку, где у нас кидают мимо контейнера, где разлетается из контейнера мусор. А регоператор убирает только тот мусор, который высыпался при погрузке контейнера в мусоровоз», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

В свой последний день работы в администрации Пензы вице-мэр Юрий Ильин практически солировал. От микрофона не отходил, отвечая на вопросы депутатов, в том числе и по реестру контейнерных площадок. Список составлен, в нем - 754 места накопления ТКО.

«В этом году выделены ли деньги на создание схемы размещения контейнерных площадок и создание контейнерных площадок?» - поинтересовалась депутат Пензенской городской думы Людмила Коломыцева.

«Потребности муниципалитета в настоящий момент по созданию контейнерных площадок нет. Полномочий у муниципалитета по разработке какой-либо схемы размещения контейнерных площадок нет. Эти полномочия осуществляются субъектом в рамках схемы обращения с ТКО на территории Пензенской области», - ответил Юрий Ильин.

На следующем заседании комиссии думы по городскому хозяйству народные избранники также будут вести допрос с пристрастием, но только уже другой вице-мэр станет им разъяснять, где и что нужно убирать и ремонтировать.

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