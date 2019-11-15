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Общество | В Заречном торговля новогодними елками может начаться уже 1 декабря

15.11.2019|08:59
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В Заречном объявлен аукцион на право заключения договоров на размещение елочных базаров.

Местным предпринимателям предложено 15 возможных мест торговли в разных районах закрытого города: на проспектах Мира и 30-летия Победы, улицах Братской, Озерской, Заречной, Комсомольской, Конституции СССР, Ленина, Литке и Светлой, в проезде Демакова.

Аукцион пройдет 28 ноября в администрации Заречного. Последний день приема заявок - 26 ноября.

«Согласно документам, продавать живые хвойные деревья можно будет уже с 1 декабря», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Елочные базары с каждым годом начинают работать все раньше. Так, в 2018-м первые точки в Пензе открылись 8-9 декабря. Без покупателей они не остались.

«У меня внучата, мне хочется приятное сделать для них, когда они придут к деду, чтобы они посмотрели», - рассказал тогда один из жителей города.

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Гость|15.11.2019 09:17|

лосятник впереди планеты всей?

Или лоси сильно голодные, и хоть елки пожуют?

Имя: Гость
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