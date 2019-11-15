15.11.2019 | 08:59

В Заречном объявлен аукцион на право заключения договоров на размещение елочных базаров.

Местным предпринимателям предложено 15 возможных мест торговли в разных районах закрытого города: на проспектах Мира и 30-летия Победы, улицах Братской, Озерской, Заречной, Комсомольской, Конституции СССР, Ленина, Литке и Светлой, в проезде Демакова.

Аукцион пройдет 28 ноября в администрации Заречного. Последний день приема заявок - 26 ноября.

«Согласно документам, продавать живые хвойные деревья можно будет уже с 1 декабря», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Елочные базары с каждым годом начинают работать все раньше. Так, в 2018-м первые точки в Пензе открылись 8-9 декабря. Без покупателей они не остались.

«У меня внучата, мне хочется приятное сделать для них, когда они придут к деду, чтобы они посмотрели», - рассказал тогда один из жителей города.