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Общество | В пензенских магазинах подростки крадут товары, чтобы показать лихость

15.11.2019|16:04
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Заместитель главы администрации Владимир Попков доложил, что одним из самых частых преступлений стали кражи в торговых центрах. Совершают их тинейджеры, приезжающие в Пензу из районов области.

Докладчика поддержал депутат Юрий Зиновьев. Он рассказал о конкретном случае. В одном из ТЦ подросток украл куртку, что зафиксировали видеокамеры. Из просмотра записи стало ясно: из здания он еще не вышел. Как выяснилось, сразу из торгового зала парень направился в расположенный в том же центре кинотеатр, сдав «обновку» в гардероб. Когда же закончился сеанс, молодого киномана задержали с украденной курткой.

Владимир Попков добавил: нередко магазинные кражи совершают дети из благополучных семей. Они совершают опрометчивый шаг, чтобы показать лихость и бесстрашие.

«Нужно понять, в чем мы недорабатываем, и попытаться исправить ситуацию», - резюмировал глава города Владимир Мутовкин.

В 2018 году в суды Пензенской области поступило 166 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними жителями региона, - на 14 больше, чем в 2017-м.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|15.11.2019 16:32|

есть ощущение что это работа полиции, а не администрации. к чему эти разговоры?

Гость|15.11.2019 16:58|

Во всех подобных магазинах в цены товара уже заложены траты на воровство. Так что пускай воруют.

Гость|15.11.2019 17:01|

есть с кого пример брать...тока по мелкому работают...

Гость|15.11.2019 17:06|

депутаты растут...

Имя: Гость
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