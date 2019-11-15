15.11.2019 | 16:04

Заместитель главы администрации Владимир Попков доложил, что одним из самых частых преступлений стали кражи в торговых центрах. Совершают их тинейджеры, приезжающие в Пензу из районов области.

Докладчика поддержал депутат Юрий Зиновьев. Он рассказал о конкретном случае. В одном из ТЦ подросток украл куртку, что зафиксировали видеокамеры. Из просмотра записи стало ясно: из здания он еще не вышел. Как выяснилось, сразу из торгового зала парень направился в расположенный в том же центре кинотеатр, сдав «обновку» в гардероб. Когда же закончился сеанс, молодого киномана задержали с украденной курткой.

Владимир Попков добавил: нередко магазинные кражи совершают дети из благополучных семей. Они совершают опрометчивый шаг, чтобы показать лихость и бесстрашие.

«Нужно понять, в чем мы недорабатываем, и попытаться исправить ситуацию», - резюмировал глава города Владимир Мутовкин.

В 2018 году в суды Пензенской области поступило 166 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними жителями региона, - на 14 больше, чем в 2017-м.