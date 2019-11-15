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Общество | Пензенских депутатов пугают собаки без намордников на Олимпийской аллее

15.11.2019|15:13
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На комиссии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 15 ноября, один из депутатов поднял вопрос о правилах выгула собак.

«На Олимпийской аллее выгуливают собак бойцовых пород без намордников и поводков», - поддержал коллегу другой думец.

«На аллее установлены таблички о запрете выгула собак без намордников», - ответил заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

Он также отметил, что в Пензе неофициально запрещен выгул на территории образовательных учреждений. Однако там, где для граждан свободен проход на школьные и детсадовские дворы, владельцы собак продолжают гулять со своими питомцами.

«Полиция не может принять меры, так как регламентирующего документа нет. Мы даже выносили предложение в Заксобр, так как прерогатива решения этого вопроса находится на областном уровне», - пояснил Владимир Попков.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|15.11.2019 15:23|

Травить, стрелять, выписывать штрафы, задерживать ... много способов. Вопрос в другом, почему данные собаки их не пугают во дворах где так же гуляют дети ?

Гость|15.11.2019 15:25|

У лицея 2 вечером кошмар, что творится. Невозможно с ребёнком выйти погулять, собачники с собаками захватили всю территорию, детей даже в футбол на поле не отпускаем туда. Реально страшно! Администрация лицея разводит руками, типа сами справиться не могут. Ау, полиция, участковый, примите меры!!!!

Гость|15.11.2019 15:25|

Вопрос в другом, почему данные собаки их не пугают во дворах где так же гуляют дети ?

Брат, они там не гуляют. Октябрьский сад просто рядом с алеей поэтому и вопрос встал:)), а водворах их не волнует.

Гость|15.11.2019 15:26|

penzainform.ru писал(a):

«Полиция не может принять меры, так как регламентирующего документа нет. Мы даже выносили предложение в Заксобр,
Давно нужно законы принять! Вводить налоги, штрафы, идентификацию, огромные штрафы, страховки, разрешения соседей на заведения собак в многоквартирных домах. И обязательно вводить понятие как утилизационный сбор. Страховка должна быть градуирована от размера и опасности собаки и начинается минимум от 5000 руб в год. На эти деньги строить на пустырях загоны для выгула.

Гость|15.11.2019 15:27|

решение одно - отстреливать!

Гость|15.11.2019 15:28|

Дурачок,посмотри какие породы выгуливать с поводком и намордником нужно. Пример недавно бумажку подписал.

Гость|15.11.2019 15:28|

Гость писал(a):

решение одно - отстреливать!
и желательно хозяев

Гость|15.11.2019 15:29|

Без намордника 5000 руб, без поводка ещё 5000, за вонь и лай ещё 5000. Если на пса нет документов и индификационного номера - немедленная утилизация с правом выкупа в течении суток. Выкуп подразумевает выплата налога,страховки и утилизационного номера.

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