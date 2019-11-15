15.11.2019 | 15:13

На комиссии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 15 ноября, один из депутатов поднял вопрос о правилах выгула собак.

«На Олимпийской аллее выгуливают собак бойцовых пород без намордников и поводков», - поддержал коллегу другой думец.

«На аллее установлены таблички о запрете выгула собак без намордников», - ответил заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

Он также отметил, что в Пензе неофициально запрещен выгул на территории образовательных учреждений. Однако там, где для граждан свободен проход на школьные и детсадовские дворы, владельцы собак продолжают гулять со своими питомцами.

«Полиция не может принять меры, так как регламентирующего документа нет. Мы даже выносили предложение в Заксобр, так как прерогатива решения этого вопроса находится на областном уровне», - пояснил Владимир Попков.