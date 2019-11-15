15.11.2019 | 15:05

В пятницу, 15 ноября, в Пензе приняли бюджет на 2020 год. Документ должен быть утвержден на сессии Пензенской городской думы.

Для отрасли ЖКХ предусмотрено 1 млрд 923,3 млн рублей. Как рассказала депутатам руководитель финансового управления Ольга Завьялкина, их вложат в участие в программах «Безопасные и качественные дороги», «Переселение граждан из ветхого жилья», в содержание дорог, уличное освещение, благоустройство и озеленение. Из этих же средств сделают взносы в фонд капитального ремонта жилья и другие расходы.

Так, на разметку и установку остановочных павильонов и дорожных знаков предусмотрено 30,9 млн рублей, на содержание мест захоронения - 6 млн, на снос аварийных домов - 1 млн, на ливневую канализацию - 2,5 млн, на содержание хоккейных площадок - 1,6 млн. На ликвидацию стихийных свалок, уборку и вывоз снега, содержание контейнерных площадок предусмотрено 19 млн рублей.

Депутат Людмила Коломыцева поинтересовалась, будут ли выделены деньги на создание схемы контейнерных площадок и новых мусорок.

По словам Ольги Завьялкиной, средства на такие цели не предусмотрены. Как пояснил пришедший ей на помощь заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин, отдельных полномочий на то у муниципалитета нет.

«В этом году выделялось 12 млн рублей на уборку и содержание контейнерных площадок. В то же время эта земля не разграничена. Площадка может находиться на муниципальной земле, а может принадлежать дому. В городе насчитывается 457 муниципальных контейнерных площадок. Если эта земля не отмежевывалась, как понять, сколько их на самом деле и как выделять деньги?» - развила тему Людмила Коломыцева.

«У нас нет необходимости межевать земельные участки. Если площадка на неразграниченной собственности, она считается муниципальной. У нас имеется полный реестр, ошибки в списке быть не может. Мы эту работу вели длительное время, полноценно и полномасштабно, и ни одной претензии по выполнению контракта у нас нет», - парировал Юрий Ильин.

Депутатов также волнует, кто должен отгружать отходы, рассыпанные возле контейнеров.

«Регоператор убирает зону в 3-5 квадратных метров между контейнерами и мусоровозом. А убираем мы всю площадку, где мусор разлетается или его кидают мимо - это от 30 до 100 квадратных метров», - пояснил Юрий Ильин.