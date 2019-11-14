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Общество | Жители Каменки: Город накрыло облаком, пахнущим ржавчиной и жомом

14.11.2019|08:37
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Жители Каменки пожаловались на неприятный запах, регулярно появляющийся в городе. По мнению людей, он может идти от сахарного завода. Вечером в среду, 13 ноября, в группе «Подслушано|Каменка» была опубликована видеозапись, сделанная на одной из улиц города.

«Теперь это не только воняет, но и летает в воздухе! Вышли сейчас в магазин, обратно шли практически на ощупь. Весь 35-й квартал накрыло густым облаком, пахнущим сыростью, ржавчиной и жомом. Теперь першит в горле и болит голова. Нас реально травят!» - рассказал автор видео.

На кадрах запечатлены хлопья, похожие на снег, летящие в объектив.

На частые недомогания пожаловалась и другая горожанка: «Я живу в Сельмаше... И то постоянно голова болит. Что уже говорить о тех людях, которые живут рядом с заводом».

При этом местные жители отметили, что запах не постоянен.

«Там бывает, что и не пахнет, а бывает, что вонь такая, чуть ли не выворачивает», - констатировала участница группы.

Чтобы решить проблему, каменцам посоветовали писать в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, а не жаловаться на проблему в соцсетях.

Источник — Фото и видео vk.com/sekretkamenka
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Гость|14.11.2019 08:42|

Это не завод товарищи,это радиация

Гость|14.11.2019 09:01|

Да там испокон веков,с осени как начинается сезон переработки сахарной свеклы, вонища на всю Каменку.

Гость|14.11.2019 09:02|

Откуда она там,радиация?

Гость|14.11.2019 09:03|

Гость писал(a):

Гость|14.11.2019 09:02|

Откуда она там,радиация?

Откуда,откуда- оттуда.

Гость|14.11.2019 09:07|

Да там все сельмашевцы и каменцы сами вонючие, чё на завод пенять

Гость|14.11.2019 09:10|

Кто то не подмылся!

Гость|14.11.2019 09:11|

Срочно все выходим на крестный ход!

Попы не могут - они бесовского тумана боятся, так что организовываемся сами!

Гость|14.11.2019 09:16|

А Вы что думали, что ФРАНЦУЗСКИЕ КАПИТАЛИСТЫ будут думать о Вашем состоянии и об экологии Вашего города?!!

Имя: Гость
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