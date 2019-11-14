14.11.2019 | 08:37

Жители Каменки пожаловались на неприятный запах, регулярно появляющийся в городе. По мнению людей, он может идти от сахарного завода. Вечером в среду, 13 ноября, в группе «Подслушано|Каменка» была опубликована видеозапись, сделанная на одной из улиц города.

«Теперь это не только воняет, но и летает в воздухе! Вышли сейчас в магазин, обратно шли практически на ощупь. Весь 35-й квартал накрыло густым облаком, пахнущим сыростью, ржавчиной и жомом. Теперь першит в горле и болит голова. Нас реально травят!» - рассказал автор видео.

На кадрах запечатлены хлопья, похожие на снег, летящие в объектив.

На частые недомогания пожаловалась и другая горожанка: «Я живу в Сельмаше... И то постоянно голова болит. Что уже говорить о тех людях, которые живут рядом с заводом».

При этом местные жители отметили, что запах не постоянен.

«Там бывает, что и не пахнет, а бывает, что вонь такая, чуть ли не выворачивает», - констатировала участница группы.

Чтобы решить проблему, каменцам посоветовали писать в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, а не жаловаться на проблему в соцсетях.