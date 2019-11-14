14.11.2019 | 09:33

В Пензенской области для ветеранов войны и труда и пожилых инвалидов выступят оперные исполнители из Москвы.

Благотворительные концерты пройдут в рамках регионального проекта «Старшее поколение», входящего в структуру нацпроекта «Демография», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

В четверг, 14 ноября, оперные артисты посетят стационарное отделение Пензенского областного центра реабилитации и дом ветеранов. 15 ноября они выступят в Золотаревском и Сурском домах-интернатах для престарелых и инвалидов. 16 ноября классическую музыку послушают подопечные Бековского пансионата ветеранов войны и Сердобского дома ветеранов труда.

«В концертах для пенсионеров принимают участие перспективные оперные вокалисты. Для пожилых граждан волонтеры также готовят угощения и подарки», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Акция «Опера добра» в области проходит впервые. Ее цель - привлечь внимание общества к проблемам пожилых людей и приобщить их к культурным ценностям.