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Общество | В Пензенской области для пенсионеров и ветеранов споют оперные артисты

14.11.2019|09:33
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В Пензенской области для ветеранов войны и труда и пожилых инвалидов выступят оперные исполнители из Москвы.

Благотворительные концерты пройдут в рамках регионального проекта «Старшее поколение», входящего в структуру нацпроекта «Демография», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

В четверг, 14 ноября, оперные артисты посетят стационарное отделение Пензенского областного центра реабилитации и дом ветеранов. 15 ноября они выступят в Золотаревском и Сурском домах-интернатах для престарелых и инвалидов. 16 ноября классическую музыку послушают подопечные Бековского пансионата ветеранов войны и Сердобского дома ветеранов труда.

«В концертах для пенсионеров принимают участие перспективные оперные вокалисты. Для пожилых граждан волонтеры также готовят угощения и подарки», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Акция «Опера добра» в области проходит впервые. Ее цель - привлечь внимание общества к проблемам пожилых людей и приобщить их к культурным ценностям.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|14.11.2019 09:52|

penzainform.ru писал(a):

по указу Президента РФ Владимира Путина.
Нам бы вот ещё каким указом денёжки прибавить к нищим пенсиям и мы лучше будем приобщаться к культурным ценностям.А-то льготы урезают,прожиточный минимум подрезают и невидно конца и края,а песни мы любим.

Гость|14.11.2019 10:30|

Верните отнятые деньги, крахоборы

Имя: Гость
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