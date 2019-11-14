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Общество | На смену вахтерам в пензенских школах и детсадах придут ЧОПовцы

14.11.2019|14:46
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В бюджете Пензы на 2020 год появится новая строка расходов - оплата охраны школ, детских садов и учреждений дополнительного образования сотрудниками ЧОП. Об этом сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина на комиссии городской думы в четверг, 14 ноября.

«До этого охраны как таковой не было, были вахтеры из числа работников образовательных учреждений», - пояснила Ольга Завьялкина.

Она уточнила, что на оплату деятельности сотрудников частных охранных предприятий в детских садах планируется выделить 32,9 млн рублей, в школах - 29,8 млн.

В целом на мероприятия по антитеррористической защищенности будет направлено 70 млн рублей.

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Гость|14.11.2019 14:59|

ну теперь мы спокойны

Гость|14.11.2019 15:00|

Росгвардию надо ,вон ,как на вокзале Пенза 1 .. что бы как на осадном положении .

Гость|14.11.2019 15:02|

А кто оплачивать сей банкет будет ?

Гость|14.11.2019 15:03|

Толк от этого будет?

Гость|14.11.2019 15:04|

Гость писал(a):

А кто оплачивать сей банкет будет ?
За счёт питания детей ? С родителей? Или предмет какой упразднят ? Или опять на стариках ?

Гость|14.11.2019 15:05|

объясните теперь нам вахтёры, почему...

Гость|14.11.2019 15:10|

Гость писал(a):

А кто оплачивать сей банкет будет ?
Ленивые родители, которым нет дела не до чего...

Гость|14.11.2019 15:11|

А почему Росгвардию бесплатно не поставить в школах, в детсадах? Сколько их сидит по кабинетам своим. Им же и так зарплату уже платим мы. Все эти Росгвардии, ВНГ, ОВО, ОМОНЫ. Чем им еще заниматься? У них только концерты, посещение всяких выставок и игра в шашки в рабочее время. Пусть стоят, раз с нас налоги на них берут.

Гость|14.11.2019 15:12|

Гость писал(a):

За счёт питания детей ? С родителей?
В соседней теме про Воронкова все тебе уже объяснили - ты ленивый родитель, ничего не хочешь для своих детей! Убираться не хочешь, скинуться на культпоходы чаепития не хочешь! Охрану то понимаешь, что оплатить надо?! нет?! ЛТП то закрыли, а алкаши с белочкой гуляют - вот и думай! Ну ничего уродкомитет на собрание все тебе объяснит куда твои налоги уходят

Гость|14.11.2019 15:15|

Гость писал(a):

В соседней теме
В другой теме почитай, как охрана очередного утырка с охотничьим ружьём пропустила в колледж. В чём польза охраны из дядьки-пенсионера МВД или Росгвардии?

Гость|14.11.2019 15:16|

Смехдержава

Гость|14.11.2019 15:17|

Гость писал(a):

В чём польза охраны из дядьки-пенсионера МВД или Росгвардии?
Не в те ворота польза пойдёт.

Гость|14.11.2019 15:18|

Гость писал(a):

В другой теме почитай, как охрана очередного утырка с охотничьим ружьём пропустила в колледж. В чём польза охраны из дядьки-пенсионера МВД или Росгвардии?
Хватит ныть, ленивые родители! Нужно больше скидываться, это же для ваших детей!

Гость|14.11.2019 15:19|

Гость писал(a):

ЛТП то закрыли, а алкаши с белочкой гуляют - вот и думай! Ну ничего уродкомитет на собрание все тебе объяснит куда твои налоги уходят
А давайте и на ЛТП скинемся! Ведь это же ради безопасности наших детей!

Гость|14.11.2019 15:21|

А если завтра в церкви кого завалят,то ЧОПовцы и церкви будут охранять за счёт бюджета?

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Имя: Гость
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