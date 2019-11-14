14.11.2019 | 14:46

В бюджете Пензы на 2020 год появится новая строка расходов - оплата охраны школ, детских садов и учреждений дополнительного образования сотрудниками ЧОП. Об этом сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина на комиссии городской думы в четверг, 14 ноября.

«До этого охраны как таковой не было, были вахтеры из числа работников образовательных учреждений», - пояснила Ольга Завьялкина.

Она уточнила, что на оплату деятельности сотрудников частных охранных предприятий в детских садах планируется выделить 32,9 млн рублей, в школах - 29,8 млн.

В целом на мероприятия по антитеррористической защищенности будет направлено 70 млн рублей.