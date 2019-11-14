14.11.2019 | 16:04

Прокуратура выявила нарушения законодательства об охране здоровья в двух учреждениях Каменки - городском центре культуры и досуга и его структурном подразделении, досуговом центре «Спутник».

У входов в организации отсутствовали знаки о запрете курения. Это противоречит требованиям охраны здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, от воздействия табачного дыма.

В отношении директора ЦКиД и «Спутника» прокурор возбудил дело об административном правонарушении.

«Постановлением территориального отдела Роспотребнадзора руководитель учреждений культуры оштрафован на 10 тысяч рублей. Ему также внесено представление», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.