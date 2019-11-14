Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 ноя 2019|16:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  70.76  |  $  64.43

Общество | Директор каменского ЦКиД лишился денег из-за таблички о запрете курения

14.11.2019|16:04
Печать

Прокуратура выявила нарушения законодательства об охране здоровья в двух учреждениях Каменки - городском центре культуры и досуга и его структурном подразделении, досуговом центре «Спутник».

У входов в организации отсутствовали знаки о запрете курения. Это противоречит требованиям охраны здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних, от воздействия табачного дыма.

В отношении директора ЦКиД и «Спутника» прокурор возбудил дело об административном правонарушении.

«Постановлением территориального отдела Роспотребнадзора руководитель учреждений культуры оштрафован на 10 тысяч рублей. Ему также внесено представление», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!