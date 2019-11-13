13.11.2019 | 09:32

В Пензенской области понижается уровень заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

За истекшую неделю в регионе было зарегистрировано 1 257 случаев ОРВИ, что на 13,5% меньше, чем за предыдущую. Продолжает снижаться и доля заболевших детей: показатель уменьшился до 38,6%.

По словам специалистов регионального управления Роспотребнадзора, относительно высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Камешкирском и Неверкинском районах, а также в Кузнецке.

В Пензе диагноз «ОРВИ» за неделю поставили 633 раза. Заболело столько же жителей областного центра, сколько за предыдущую неделю.

Вакцинация от гриппа продолжается. В рамках Национального календаря привито 105 400 детей и 330 900 взрослых, за счет местных источников финансирования - еще 15 640 человек.

«Суммарный охват населения иммунизацией против гриппа составил 33,9%», - уточнили сотрудники Роспотребнадзора.

Всего в 2019 году планируется привить 774 100 жителей Пензенской области.