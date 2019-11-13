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Общество | В Пензе работодатель не выплатил сотрудникам около 15 млн рублей

13.11.2019|15:52
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Ни общаться, ни погашать задолженность по заработной плате руководство строительной организации не желает. Штукатуры, маляры, каменщики, электрики и представители других специальностей в очередной раз пришли поговорить со своим бывшим работодателем о деньгах. Люди хотят вернуть себе честно заработанное.

«Обещают то в понедельник, то после 7-го. Уже третий месяц - одни обещания», - пояснила Ольга Капитурова.

«Строительная организация у нас называется целиком «Мегастрой», а в этом «Мегастрое» - подразделения. Нас очень много, а выплат никаких нет. И сколько ждать, где гарантии? Может, организация обанкротится и мы потеряем эти деньги. А для нас это деньги, хоть сколько!» - заявила Марина Корнилова.

50, 100, 150 тысяч рублей - суммы в зарплатных ведомостях разные. По самым скромным подсчетам собравшихся, общий долг строительной фирмы перед рабочими составляет около 15 миллионов.

Когда начались длительные задержки с выплатами, люди стали один за другим увольняться, тем более что начальство пообещало вместе с трудовыми книжками отдать им и зарплату. Однако такого не случилось. Обманутый народ направил несколько обращений в различные инстанции.

«Трудовая инспекция нам не помогла, прокуратура отвечает, что они их контролируют. Но тем, кто работает, деньги дают, а нам нет», - пожаловалась Елена Хромова.

«Жаловались в прокуратуру. Сказали, что 15 октября должны были отдать. Деньги поступили, но их пустили на материал. Сейчас мне пообещали, что 15 ноября деньги поступят», - возмутился Сергей Шепелев.

Бывшие работники удивляются: дома строятся, квартиры продаются, а им - только «денег нет, но вы держитесь». Вот только сдерживаться людям уже непросто, нервы все-таки не железные.

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Гость|13.11.2019 19:08|

penzainform.ru писал(a):

«Трудовая инспекция нам не помогла, прокуратура отвечает, что они их контролируют.
Вот вся суть этих государственных органов -получать не заработанные деньги из бюджета не производя ни какой работы! Рядовой человек брошен один на один с диким оскалом капитализма!

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