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Общество | В Пензе предлагается анонимно опросить жителей о коррупции в медицине

13.11.2019|10:41
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В среду, 13 ноября, на заседании в правительстве Пензенской области обсудили вопрос о коррупции в медицинских учреждениях региона.

Министр здравоохранения региона Александр Никишин доложил, что в его ведомстве многое делается для формирования у медиков негативного отношения к подаркам и взяткам от пациентов.

По словам министра, в 2017 году от граждан поступило 10 обращений коррупционной направленности в отношении врачей, по 8 из них информация была направлена в правоохранительные органы. В 2018-м речь шла о цифрах 13 и 6 соответственно, в 2019-м (за девять месяцев) - 9 и 2.

Александр Никишин уточнил, что в больницах и поликлиниках области также проводится анонимное анкетирование, в рамках которого пациентам предлагается сообщить о фактах вымогательства с указанием конкретных имен. В результате подтверждаются около двух процентов сообщений.

«Мы все сами пациенты, и иногда сами, даже если никто ничего не спрашивает... Ну вы понимаете, о чем я. Когда это исходит от пациентов - одна ситуация, а когда от врачей и лечащего персонала - совсем другая», - отметил председатель регионального правительства Николай Симонов.

Чтобы получить срез реального общественного мнения по проблеме, он предложил провести массовый анонимный опрос населения. Такая процедура проводилась три года назад. После анализа результатов нынешнего опроса можно будет понять, изменилось ли что-то в медицинских организациях за это время.

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Гость|13.11.2019 10:53|

Люди а где Иван?

Гость|13.11.2019 10:58|

Иван крышу моет

Гость|13.11.2019 10:59|

Коррупция? Нет, не слышали!

Гость|13.11.2019 10:59|

Еще нужно обязательно опросить в образовании и гор.администрации

Гость|13.11.2019 10:59|

ну вы сами понимаете ))) когда сам даешь это норм, а когда требуют это плохо ...

а когда врач жадно смотрит на тебя это как ???

Гость|13.11.2019 11:04|

А если выяснится,что при Стрючкове меньше была коррупция?

Гость|13.11.2019 11:10|

Пиарщики......

Гость|13.11.2019 11:10|

penzainform.ru писал(a):

«Мы все сами пациенты, и иногда сами... Ну вы понимаете. Когда это исходит от пациентов - одна ситуация, а когда от врачей - совсем другая», - отметил председатель регионального правительства Николай Симонов.
И куда дальше ехать?

Гость|13.11.2019 11:14|

Гость писал(a):

А если выяснится,что при Стрючкове меньше была коррупция?
вернут прицел.

Гость|13.11.2019 11:15|

Люди не могут попасть на прием к врачам!На узи,фгс!К узским специалистам!

Гость|13.11.2019 11:17|

Почему не дают в Каменке направления на бесплатное МРТ?

Гость|13.11.2019 11:18|

Строительство персональной столовой в областном онкологическом центре для её нового главврача из психушки, разве не коррупция? Отнял у больных целую палату, переоборудовал ее под персональную столовую и кушает там бесплатно за счет больных. Большего цинизма, хамства, самоуправства за счет бюджетных средств трудно себе представить. Позор!

Гость|13.11.2019 11:19|

Уххх ты

Гость|13.11.2019 11:21|

Попробуйте в областном онкологическом диспансере попасть на бесплатное МРТ, и Вам все станет ясно. Тяжелых онкобольных направляют на МРТ даже в другие регионы. Почему не делают в бесплатно в Пензе? Или томограф уже перепродали в частную клинику?

Гость|13.11.2019 11:24|

Давно пора проверить местонахождение дорогостоящего медицинского оборудования, закупленного за счет бюджета для государственных медицинских учреждений и через какое-то время оказавшихся в частных клиниках наших местных медицинских деятелей

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Имя: Гость
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