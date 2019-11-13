13.11.2019 | 10:41

В среду, 13 ноября, на заседании в правительстве Пензенской области обсудили вопрос о коррупции в медицинских учреждениях региона.

Министр здравоохранения региона Александр Никишин доложил, что в его ведомстве многое делается для формирования у медиков негативного отношения к подаркам и взяткам от пациентов.

По словам министра, в 2017 году от граждан поступило 10 обращений коррупционной направленности в отношении врачей, по 8 из них информация была направлена в правоохранительные органы. В 2018-м речь шла о цифрах 13 и 6 соответственно, в 2019-м (за девять месяцев) - 9 и 2.

Александр Никишин уточнил, что в больницах и поликлиниках области также проводится анонимное анкетирование, в рамках которого пациентам предлагается сообщить о фактах вымогательства с указанием конкретных имен. В результате подтверждаются около двух процентов сообщений.

«Мы все сами пациенты, и иногда сами, даже если никто ничего не спрашивает... Ну вы понимаете, о чем я. Когда это исходит от пациентов - одна ситуация, а когда от врачей и лечащего персонала - совсем другая», - отметил председатель регионального правительства Николай Симонов.

Чтобы получить срез реального общественного мнения по проблеме, он предложил провести массовый анонимный опрос населения. Такая процедура проводилась три года назад. После анализа результатов нынешнего опроса можно будет понять, изменилось ли что-то в медицинских организациях за это время.