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Общество | Минспорта объявило аукцион на закупку трактора для футбольных полей

13.11.2019|14:10
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В Пензенской области за искусственными газонами на футбольных полях будет ухаживать трактор. Электронный аукцион на поставку такой машины был объявлен на сайте госзакупок 11 ноября.

Заказчиком выступает региональное министерство физической культуры и спорта. Начальная максимальная цена контракта составляет 799 980 рублей. Заявки принимаются до 20 ноября.

Планируется, что трактор для ухода и обслуживания искусственных футбольных полей появится в области в декабре 2019 года.

Полей с таким покрытием в регионе несколько, одно из самых современных - на стадионе «Зенит», реконструкция которого завершилась в мае 2018-го и обошлась почти в 235 млн рублей.

Футболисты там могут играть на двух полях - с натуральным и с искусственным газоном, которые оснащены системой дренажа, полива и освещением. Зона с искусственным покрытием дополнительно обогревается.

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Гость|13.11.2019 14:33|

Пензенский футбол почему раньше безнадежный был? Потому что у него трахтура не было.

Гость|13.11.2019 14:40|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области за искусственными газонами на футбольных полях будет ухаживать трактор
Трактор - ухажёр)

Гость|13.11.2019 14:48|

penzainform.ru писал(a):

Полей с таким покрытием в регионе несколько, одно из самых современных - на стадионе «Зенит»
https://www.penzainform.ru/news/social/2018/04/08/v_penze_sledyat_za_kachestvom_polya_s_naturalnim_pokritiem_na_zenite.html

Вообще то на стадионе Зенит по смете должно быть поле с натуральным покрытием. Где деньги Зин?

Гость|13.11.2019 14:52|

А кто облагородит футбольное поле у 43 школы? Можно хотя бы начать с того, что бы вырвать арматуру из земли. И сетки бы на воротах обновить в идеале и свет дать.

Имя: Гость
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