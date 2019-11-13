13.11.2019 | 14:10

В Пензенской области за искусственными газонами на футбольных полях будет ухаживать трактор. Электронный аукцион на поставку такой машины был объявлен на сайте госзакупок 11 ноября.

Заказчиком выступает региональное министерство физической культуры и спорта. Начальная максимальная цена контракта составляет 799 980 рублей. Заявки принимаются до 20 ноября.

Планируется, что трактор для ухода и обслуживания искусственных футбольных полей появится в области в декабре 2019 года.

Полей с таким покрытием в регионе несколько, одно из самых современных - на стадионе «Зенит», реконструкция которого завершилась в мае 2018-го и обошлась почти в 235 млн рублей.

Футболисты там могут играть на двух полях - с натуральным и с искусственным газоном, которые оснащены системой дренажа, полива и освещением. Зона с искусственным покрытием дополнительно обогревается.