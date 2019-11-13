13.11.2019 | 12:25

Тема так называемых поборов в школах Пензенской области продолжает оставаться горячей. Это подчеркнул председатель регионального правительства Николай Симонов на заседании в среду, 13 ноября.

Министр образования Александр Воронков объяснил, что такие случаи рассматриваются его ведомством как коррупционные проявления. По его словам, в 2019 году на телефон доверия 56-57-52 поступило более 60 обращений. Большинство их касалось как раз таки поборов.

«В основном это все родительские комитеты инициируют в частном порядке. Мы проверяем, осуществляем выезды на место с беседами, с обзвоном не только заявителей, а всех участников образовательного процесса, чтобы выявить коррупционные составляющие», - сообщил Александр Воронков.

Он уточнил, что два таких случая вскрылись в Каменке: «благотворительные взносы не были оформлены в виде материальных ценностей». Глава администрации района применил в отношении сотрудников административное взыскание.

«Есть один выход: все расходы хозяйственного плана внести в бюджет и закрепить по количеству обучающихся. Город Пенза пошел по этому пути, ежегодно 500 рублей выделяется каждой школе на одного ребенка на хозяйственные нужды (это моющие средства, расходные материалы)», - объяснил министр.

После этого, резюмировал он, количество жалоб резко снизилось. «Периодически обращения возникают по школам, но это инициатива родителей. Мы объясняем им, что это незаконно - предъявлять требования к другим родителям», - заключил Александр Воронков.