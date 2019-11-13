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Общество | Александр Воронков: Жалоб на поборы в школах стало меньше

13.11.2019|12:25
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Тема так называемых поборов в школах Пензенской области продолжает оставаться горячей. Это подчеркнул председатель регионального правительства Николай Симонов на заседании в среду, 13 ноября.

Министр образования Александр Воронков объяснил, что такие случаи рассматриваются его ведомством как коррупционные проявления. По его словам, в 2019 году на телефон доверия 56-57-52 поступило более 60 обращений. Большинство их касалось как раз таки поборов.

«В основном это все родительские комитеты инициируют в частном порядке. Мы проверяем, осуществляем выезды на место с беседами, с обзвоном не только заявителей, а всех участников образовательного процесса, чтобы выявить коррупционные составляющие», - сообщил Александр Воронков.

Он уточнил, что два таких случая вскрылись в Каменке: «благотворительные взносы не были оформлены в виде материальных ценностей». Глава администрации района применил в отношении сотрудников административное взыскание.

«Есть один выход: все расходы хозяйственного плана внести в бюджет и закрепить по количеству обучающихся. Город Пенза пошел по этому пути, ежегодно 500 рублей выделяется каждой школе на одного ребенка на хозяйственные нужды (это моющие средства, расходные материалы)», - объяснил министр.

После этого, резюмировал он, количество жалоб резко снизилось. «Периодически обращения возникают по школам, но это инициатива родителей. Мы объясняем им, что это незаконно - предъявлять требования к другим родителям», - заключил Александр Воронков.

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Гость|13.11.2019 12:43|

Так то оно возможно и так, только вот и финансирование школ уменьшилось. Почему такое происходит ?

Гость|13.11.2019 12:49|

penzainform.ru писал(a):

два таких случая вскрылись в Каменке:
penzainform.ru писал(a):
применил в отношении сотрудников административное взыскание
А в Пензе penzainform.ru писал(a):
это инициатива родителей.
Все вопрос закрыт. Идите лесом.

Все как было так и осталось.

Гость|13.11.2019 12:59|

Нужно собрать тех кто возглавляет родительские комитеты и провести с ними беседу о том чем они должны или НЕ должны заниматься!!

Гость|13.11.2019 13:00|

Рабочих тетрадей нет, всё отлично. Убаюкивание и самоуспокоение. Экономили на детях, веселились, подсчитали - прослезились, потом, сюрприз будет, перед выпускными экзаменами.

Гость|13.11.2019 13:05|

Лишь бы здоровенькие были, нарожали детишек потом побольша, а уже какие там знания и таланты не важно, любой труд почётен.

Гость|13.11.2019 13:07|

Жалоб меньше, а поборов сколько?

Гость|13.11.2019 13:08|

Ворьё добивает образование и здравоохранение, воровской власти нужно малограмотная, больная раб сила, дабы помалкивали и дохли к 50-55 годам.

Гость|13.11.2019 13:16|

и учителя и врачи берут безбожно

Гость|13.11.2019 13:18|

Гость писал(a):

и учителя и врачи берут безбожно
Были бы ещё квалифицированные врачи и учителя ...

Гость|13.11.2019 13:20|

У меня двое детей, в садик и школу водим. Поборов действительно стало меньше. Так держать. А то люди и так концы еле сводят.

Гость|13.11.2019 13:22|

Засечное. Д/с "Лукоморье". Задрали поборами! Выпускные прямо золотые выходят. Когда это прекратится? Школа. Ремонт за счет родителей. Что ж молчат поо поборы летом, а начинают в министерстве чесаться осенью, когда школы уже прошли приемку?

Гость|13.11.2019 13:22|

Гость писал(a):

У меня двое детей, в садик и школу водим. Поборов действительно стало меньше. Так держать. А то люди и так концы еле сводят.
люди концы еле сводят , а вы взятки им не даете

Гость|13.11.2019 13:23|

Бесконечные платные театры в садах и школах. Достали. Одна обдираловка!

Гость|13.11.2019 13:24|

Ворье кругом. Никак не нажрутся...

Гость|13.11.2019 13:27|

Школы Башмаковского района пошерстите. Мертвые души на зарплате сидят у директоров. Все родственники "работают".Это не воровство?

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