12.11.2019 | 10:00

В Пензе завершается расширение дорог у Ахунского переезда. В понедельник, 11 ноября, там побывали представители городской администрации.

Как сообщалось ранее, работы ведутся на трех участках общей протяженностью 806 метров по обеим сторонам от переезда. Прежде всего, взялись за правую часть дороги на Заречный (улица Нейтральная), чтобы следующие прямо в закрытый город не стояли в пробке за теми, кому нужно повернуть налево - на Ахунский переезд.

Также расширяются правая часть дороги, ведущей от переезда к Нейтральной, и участок по правой стороне Чаадаева перед переездом (в направлении от трассы М5 на Шуист).

«Учитывая, что мы приступили к капитальному ремонту Бакунинского моста, мы увидели, что есть сложность на данной развязке для автомобилистов, которые едут из Заречного и обратно. Мы проанализировали ситуацию и поняли, что нужно делать расширение с обеих сторон», - заявлял губернатор Иван Белозерцев перед началом работ.

На данном этапе со стороны улицы Чаадаева идет подготовка земляного полотна, а в районе Нейтральной - щебеночного основания.

В пресс-службе мэрии уточнили, что после выполнения всех работ специалисты проанализируют транспортные потоки и в случае необходимости будут внесены изменения в схему организации дорожного движения.