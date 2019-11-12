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Общество | Работы по расширению дорог у Ахунского переезда подходят к концу

12.11.2019|10:00
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В Пензе завершается расширение дорог у Ахунского переезда. В понедельник, 11 ноября, там побывали представители городской администрации.

Как сообщалось ранее, работы ведутся на трех участках общей протяженностью 806 метров по обеим сторонам от переезда. Прежде всего, взялись за правую часть дороги на Заречный (улица Нейтральная), чтобы следующие прямо в закрытый город не стояли в пробке за теми, кому нужно повернуть налево - на Ахунский переезд.

Также расширяются правая часть дороги, ведущей от переезда к Нейтральной, и участок по правой стороне Чаадаева перед переездом (в направлении от трассы М5 на Шуист).

«Учитывая, что мы приступили к капитальному ремонту Бакунинского моста, мы увидели, что есть сложность на данной развязке для автомобилистов, которые едут из Заречного и обратно. Мы проанализировали ситуацию и поняли, что нужно делать расширение с обеих сторон», - заявлял губернатор Иван Белозерцев перед началом работ.

На данном этапе со стороны улицы Чаадаева идет подготовка земляного полотна, а в районе Нейтральной - щебеночного основания.

В пресс-службе мэрии уточнили, что после выполнения всех работ специалисты проанализируют транспортные потоки и в случае необходимости будут внесены изменения в схему организации дорожного движения.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|12.11.2019 10:13|

penzainform.ru писал(a):

Учитывая, что мы приступили к капитальному ремонту Бакунинского моста, мы увидели, что есть сложность на данной развязке для автомобилистов
Все это знали еще до закрытия бакунинского моста.

Гость|12.11.2019 10:14|

почему шут перестал устраивать дебильные фотосессии наверно СТЫДНО

Гость|12.11.2019 10:15|

Дурачек пишит опять

Гость|12.11.2019 10:19|

ШУТ УСПОКОЙСЯ

Гость|12.11.2019 10:35|

Наоборот сужать надо, что бы стимула не было из-за ворот Лосятника выезжать. Лосятник всем потоком в Пензу едет пробище из-за них. Метро там актуально было бы. Лосятник - Арбекаво!

Гость|12.11.2019 10:41|

Дороги это всегда хорошо. Особенно, когда их делают местные дорожники, а не сезонные армяне. Когда только до наших управителей дойдет, что через Суру срочно нужен еще один новый мост в районе Спутника, чтобы жители Заречного, Ахун, Сосновки и ГПЗ не стояли в вечной пробке на Измайлова, Антонова и Леонидовском путепроводе по пути в центр и обратно, а спокойно добирались в другие районы города минуя его центр и ул. Кирова

Гость|12.11.2019 10:44|

Гость писал(a):

Когда только до наших управителей дойдет, что через Суру срочно нужен еще один новый мост в районе Спутника, чтобы жители Заречного, Ахун, Сосновки и ГПЗ не стояли в вечной пробке на Измайлова, Антонова и Леонидовском путепроводе по пути в центр и обратно, а спокойно добирались в другие районы города минуя его центр и ул. Кирова
Это высшая математика для чиновников. Они из года в год осваивают дорожные деньги куда более легким и простым способом - бордюры...

Гость|12.11.2019 10:52|

Поздняя осень,холодно,дожди ,заморозки,а ОНИ дороги делают.Бардак полный.Было бы нормальное планирование,и адекватные чиновники,у которых есть чем думать, ОНИ бы сделали это до перекрытия Бакунинского моста.Кстати поздравляем чиновников,Конституционный суд РФ разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров !

Гость|12.11.2019 10:52|

penzainform.ru писал(a):

Мы проанализировали ситуацию и поняли, что нужно делать расширение с обеих сторон», - заявлял губернатор Иван Белозерцев перед началом работ.
Великий аналитик!!!))))

Что же до закрытия Бакунинского моста не провели эти работы?

Гость|12.11.2019 10:55|

Гость писал(a):

Что же до закрытия Бакунинского моста не провели
А зачем?

Гость|12.11.2019 11:01|

penzainform.ru писал(a):

Также расширяются правая часть дороги, ведущей от переезда к Нейтральной, и участок по правой стороне Чаадаева перед переездом
Всю нейтральную пора сделать полноценной 4-х полосной дорогой до ул.Чаадаева. Тогда пробки на Измайлова и Антонова поубавятс\я сразу раза в 2

Гость|12.11.2019 11:24|

Гость писал(a):

Дороги это всегда хорошо. Особенно, когда их делают местные дорожники, а не сезонные армяне. Когда только до наших управителей дойдет, что через Суру срочно нужен еще один новый мост в районе Спутника, чтобы жители Заречного, Ахун, Сосновки и ГПЗ не стояли в вечной пробке на Измайлова, Антонова и Леонидовском путепроводе по пути в центр и обратно, а спокойно добирались в другие районы города минуя его центр и ул. Кирова
Действительно,чтобы добраться до другого берега реки( водохранилища)..надо объехать весь город ...мост в районе спутника и барковки просто необходим!!!

Гость|12.11.2019 11:28|

зачем расширять, вкладывать народные деньги?

Есть простое решение, тысяч на 50 рублей!

Надо купить пачек 20 электродов, и ЗАВАРИТЬ ворота в этот лосятник!

Нет лосей из заречного, нет пробок, свободный переезд!

Гость|12.11.2019 11:29|

Гость писал(a):

мост в районе спутника и барковки просто необходим!!!
Кому? Лосям? Или колхозникам из чудо-города?

Если из чудо-города оставить выезд только на шемышейскую трассу - Терновка вздохнет спокойно!

Имя: Гость
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