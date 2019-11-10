10.11.2019 | 14:30

Вера Серафимовна Макарова оказалась в нужное время на нужной волне и стала победительницей акции «Осенний марафон» на «Радио 101.8». За своим призом пенсионерка пришла не с пустыми руками.

«Я принесла ведь свое соленье. Много наименований: помидоры в собственном соку, лечо, вот эта штучка замечательная - икра из зеленых помидоров», - рассказала Вера Макарова.

Радиослушательнице достались электронные весы с функцией фитнес-тренажера.

Осенний марафон на «Радио 101.8» продолжается на протяжении двух с лишнем месяцев. За это время полезные подарки вручены сотням жителей Пензы и области. До конца ноября у поклонников хорошей музыки еще есть возможность получить приятные презенты.

«И не забывайте признаваться в любви «Радио 101.8»! Звоните 200-120 по будням с 14:00 до 15:00. Как услышите песню про осень, сразу, незамедлительно звоните и выигрывайте призы в Осеннем марафоне. Участвуйте, любите!» - призвал диджей «Радио 101.8» Альберт Ибраев.