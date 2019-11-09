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Общество | В Пензе около 1 000 правоохранителей прошли по барам и квартирам горожан

09.11.2019|16:28
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«Предупрежден - значит вооружен» - по такому принципу прошло профилактическое мероприятие регионального управления МВД. Почти 1 000 стражей порядка вышли в рейд, чтобы предотвратить преступления в Пензе и области.

В одном из баров на стульях лежал мужчина, по внешним признакам нетрезвый. Сотрудники полиции вызвали родственников мужчины, которые помогли ему добраться до дома.

Места проживания потенциальных правонарушителей стражи порядка тоже посетили. Навестили людей, которые состоят у них на особом контроле.

Тем временем другие участники рейда патрулировали улицы.

«Выявлено 37 преступлений, основную массу которых составили кражи, а также незаконное потребление наркотических веществ. Задержаны 3 лица, находящихся в федеральном розыске. Составлено 654 протокола об административных правонарушениях.

В период проведения профилактического мероприятия «Улица» на территории Пензенской области и города Пензы тяжких и особо тяжких преступлений не допущено», - пояснил начальник управления организации общественного порядка УМВД РФ по области Анатолий Огурцов.

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Гость|09.11.2019 18:44|

Все правильно нужно действовать на опережение.И по-чаще.....

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