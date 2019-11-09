09.11.2019 | 12:35

В Пензенском областном клиническом центре крови начал работать call-центр. Главная задача его сотрудников - индивидуальное общение с действующими донорами и теми, кто планирует ими стать.

Главное преимущество нового сервиса заключается в том, что теперь донорам не нужно дозваниваться в регистратуру. Актуальную информацию о донорстве крови и ее компонентов можно узнать по единому многоканальному номеру 45-51-10, доступному как со стационарного, так и с мобильного телефона, с 8:00 до 15:30.

Специалисты расскажут о необходимых донору документах, о правильной подготовке к процедуре, о режиме работы службы крови, о противопоказаниях к сдаче крови, а также о том, как добраться до медцентра.

«Обращаем внимание, что информацию, связанную с персональными данными, специалисты не дают», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

24 октября в Пензе открылся новый медицинский модуль областного клинического центра крови. Он включает отделение комплектования донорских кадров и регистратуру, экспресс-лабораторию и терапевтический кабинет, отдел заготовки крови и ее компонентов, клинико-диагностическую лабораторию, отдел контроля качества, вспомогательные помещения. Таких модулей в России всего четыре, включая пензенский.