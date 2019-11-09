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Общество | В Пензе начал работу информационный центр для будущих доноров

09.11.2019|12:35
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В Пензенском областном клиническом центре крови начал работать call-центр. Главная задача его сотрудников - индивидуальное общение с действующими донорами и теми, кто планирует ими стать.

Главное преимущество нового сервиса заключается в том, что теперь донорам не нужно дозваниваться в регистратуру. Актуальную информацию о донорстве крови и ее компонентов можно узнать по единому многоканальному номеру 45-51-10, доступному как со стационарного, так и с мобильного телефона, с 8:00 до 15:30.

Специалисты расскажут о необходимых донору документах, о правильной подготовке к процедуре, о режиме работы службы крови, о противопоказаниях к сдаче крови, а также о том, как добраться до медцентра.

«Обращаем внимание, что информацию, связанную с персональными данными, специалисты не дают», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

24 октября в Пензе открылся новый медицинский модуль областного клинического центра крови. Он включает отделение комплектования донорских кадров и регистратуру, экспресс-лабораторию и терапевтический кабинет, отдел заготовки крови и ее компонентов, клинико-диагностическую лабораторию, отдел контроля качества, вспомогательные помещения. Таких модулей в России всего четыре, включая пензенский.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|09.11.2019 13:08|

а доноры спермы не интересуют?

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