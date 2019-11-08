08.11.2019 | 18:00

На платформе «Дом.ru Movix» запустили систему персональных рекомендаций контента, созданную британской компанией ThinkAnalytics.

Система изучает личные предпочтения каждого пользователя, находит и рекомендует интересный ему контент. Поиск становится проще, быстрее и точнее благодаря тому, что решение анализирует поведение человека: какие жанры, актеры, режиссеры ему нравятся, знает фильмы каких студий, с каким рейтингом, какой давности чаще смотрит пользователь. Включил телевизор - и сразу получил рекомендацию «Что посмотреть». Сервис работает на приставках Movix, Movix Pro, сайте и в мобильном приложении.

Чем чаще пользователь взаимодействует с сервисом, тем точнее будут рекомендации и легче выбор. Система обрабатывает материалы из всего каталога доступного контента - ТВ-каналов, подписок и редакторских подборок, анализирует историю поиска, выбор контента, время просмотра, постановку на паузу, переключение, историю покупок и дает персональные рекомендации. Всего решение распознает 22 действия.

Главный раздел «Рекомендуем» уже встроен в меню стартового экрана и представляет собой ленту из фильмов, по клику на любой из которых откроется описание, трейлер и способ просмотра. Кроме него, система рекомендаций управляет еще 20 витринами: «Недавние передачи» (передачи, которые были в эфире до 7 дней назад), «Сериалы для вас», «Подписки», «Жанры» и другими. В конце года решение появится в приложении «Дом.ru Movix» для smart-TV. Услуга доступна клиентам, владельцам smart-телевизоров Samsung и LG, выпущенным после 1 января 2013 года.

Разработчиком решения выступила британская компания ThinkAnalytics – ведущий поставщик с широко представленным на рынке механизмом рекомендаций и персонализации контента в режиме реального времени. В основе системы лежит их собственная запатентованная технология машинного обучения и искусственного интеллекта, которая помогает искать и выбирать контент на всех устройствах.

«Миллионы людей ежедневно задаются вопросом, что посмотреть. Сделать выбор непросто: пользователям цифрового ТВ «Дом.ru» доступно 226 телеканалов, в том числе в 7-дневном архиве, и несколько тысяч фильмов, передач в каталогах подписок.

Вначале такой выбор увлекает, но со временем ориентироваться становится сложнее, поэтому одна из задач платформы Movix - помочь решить проблему выбора. Клиенты уже оценили новое решение и отмечают, насколько все стало проще и удобнее, а некоторые говорят, что благодаря системе уже точно знают, что будут смотреть в ближайшие дни», - рассказала операционный директор пензенского филиала «Дом.ru» Юлия Яшкина.

Чтобы оценить все возможности цифрового ТВ, клиенты «Дом.ru» могут протестировать приставку Movix Pro до ее покупки. В течение 14 дней абонент может пользоваться приставкой за 1 рубль, смотреть дополнительные пакеты каналов, подписок, а по завершении периода выбрать: выкупить приставку или заменить на другое ТВ-оборудование компании.