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Общество | Школу в дальнем Арбекове обещают ввести в строй 15 декабря

07.11.2019|15:15
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Новая школа на 800 мест в дальнем Арбекове должна быть введена в эксплуатацию в декабре этого года. Об этом в среду, 6 ноября, рассказал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

«Строительство находится на завершающей стадии: ведутся чистовые и отделочные работы, приобретено все оборудование, практически на 90% выполнено благоустройство и возведение спортивных площадок, полностью ограждена территория. 15 декабря 2019 года школу в 6-м микрорайоне Арбекова планируем ввести в эксплуатацию», - сообщил он.

Также началось строительство школы на 1 100 мест в 3-м микрорайоне Арбекова. До конца года должен быть заложен фундамент и возведен монолитный каркас здания, завершено строительство первого этажа и начат второй. В этот же период закупят оборудование для школы. Подрядчик работает с небольшим опережением графика.

«Ввод школы в 3-м микрорайоне Арбекова планируется 1 сентября 2020 года», - уточнил Магомед Агамагомедов.

Новая школа также предусмотрена на улице Антонова в микрорайоне ГПЗ-24, а в перспективе учебное заведение запланировано возвести в Заре.

Кроме того, у администрации Пензы имеются земельные участки в 7-м и 8-м микрорайонах Арбекова и на Тепличном.

«С учетом потребности, которую будут диктовать министерство и управление образования, мы будем включать в план проектирование строительства на них объектов», - завершил тему заместитель мэра.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|07.11.2019 15:31|

В МордвековЕ

Имя: Гость
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