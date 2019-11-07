07.11.2019 | 13:02

В четверг, 7 ноября, на улице Калинина в Пензе произошло очередное ДТП. На этот раз его участниками стали ВАЗ-2115 и Renault Duster.

Об аварии, случившейся у остановки общественного транспорта «Фабрика игрушек», в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщил очевидец ее последствий, проезжавший мимо в 12:01.

После столкновения машины отнесло на несколько метров друг от друга, обе они получили серьезные механические повреждения.

Неделю назад неподалеку от кондитерской фабрики дорогу не поделили Mazda и «Лада-Калина». У иномарки от удара сильно смяло заднюю часть и оторвало резонатор глушителя.