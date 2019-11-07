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Общество | На улице Калинина ВАЗ-2115 и Renault Duster не поделили дорогу

07.11.2019|13:02
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В четверг, 7 ноября, на улице Калинина в Пензе произошло очередное ДТП. На этот раз его участниками стали ВАЗ-2115 и Renault Duster.

Об аварии, случившейся у остановки общественного транспорта «Фабрика игрушек», в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщил очевидец ее последствий, проезжавший мимо в 12:01.

После столкновения машины отнесло на несколько метров друг от друга, обе они получили серьезные механические повреждения.

Неделю назад неподалеку от кондитерской фабрики дорогу не поделили Mazda и «Лада-Калина». У иномарки от удара сильно смяло заднюю часть и оторвало резонатор глушителя.

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Гость|07.11.2019 13:31|

Буртасия... Одни деб_лы за рулем... Столько аварий за день и в хорошую погоду. Пора уже лечить осеннее обострение

Гость|07.11.2019 14:15|

Многие после рабочего дня чувствуют боль в суставах, спине, пояснице, коленях, появляются отеки но не понимают что это только начало... недавно появилось средство которое помогает решить все эти проблемы без врачей и больших денег и даже вылечить артроз и артрит! Вот сами почитайте как спасти себя и своих близких ---- https://shorturl.ca/sustavu

Имя: Гость
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