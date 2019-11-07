07.11.2019 | 10:22

В Пензе судебные приставы случайно нашли тщательно скрываемый должником автомобиль.

Молодой человек не платил кредитные взносы, налоги и штрафы ГИБДД и задолжал больше 5 миллионов рублей. Возвращать деньги желания не было, как и встречаться с приставами, от которых горожанин прятал имущество.

Служители закона установили, что должнику принадлежит автомобиль Kia Rio 2014 года выпуска, и вынесли постановление о запрете регистрационных действий с машиной. Однако пензенец, видимо, не планировал расставаться с личным транспортом, поэтому не обратил внимания на принятые против него меры.

«В один из дней судебный пристав посетил должника и случайно в соседнем дворе увидел автомобиль, очень похожий по описаниям на скрываемый транспорт. И вот здесь пришел на помощь «мобильный розыск» - электронное приложение ФССП России. Номер транспортного средства подтвердил догадки пристава», - рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

Иномарку арестовали и передали на ответственное хранение. В настоящее время специалист по оценке устанавливает рыночную стоимость автомобиля. Сумма, вырученная от его продажи, должна частично покрыть долги молодого человека.