07.11.2019 | 11:13

В пятницу, 8 ноября, на участке улицы Бакунина в Пензе временно изменится схема движения транспорта.

Это связано с торжественными мероприятиями, посвященными празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, которые будут проходить в областном драматическом театре.

В этот день с 6:00 до 20:00 по отрезку Бакунина от Володарского до Кирова смогут двигаться только автобусы и маршрутки.

«Схема также предусматривает ограничение стоянки (четная и нечетная сторона) автотранспортных средств», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.