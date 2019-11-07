Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 ноя 2019|12:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  70.77  |  $  63.89

Общество | 8 ноября в центре Пензы изменят схему движения транспорта

07.11.2019|11:13
Печать

В пятницу, 8 ноября, на участке улицы Бакунина в Пензе временно изменится схема движения транспорта.

Это связано с торжественными мероприятиями, посвященными празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, которые будут проходить в областном драматическом театре.

В этот день с 6:00 до 20:00 по отрезку Бакунина от Володарского до Кирова смогут двигаться только автобусы и маршрутки.

«Схема также предусматривает ограничение стоянки (четная и нечетная сторона) автотранспортных средств», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!