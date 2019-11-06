Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 ноя 2019|14:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |
  70.81  |  $  63.96

Общество | За месяц в Пензе полиция изъяла 1,5 тысячи литров контрафактного алкоголя

06.11.2019|12:55
Печать

В Пензе подвели итоги месячника по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции, проходившего с 1 по 31 октября.

За этот период было обследовано 183 объекта потребительского рынка. Сотрудники полиции составили 28 протоколов об административных правонарушениях. Для сравнения: год назад во время аналогичного месячника было обследовано 156 точек торговли и общепита и составлено 25 протоколов.

Нарушения были обнаружены в магазинах «Пивко», «Дуэт», «Хмельбург», «Продукты», «Да», «Львенок», барах «Встреча», «Бриз», кафе «Лотос», «Шашлык», «Росток», павильонах «Точка аппетита» и других объектах.

Кроме того, в общей сложности сотрудники полиции изъяли из магазинов и кафе, а также из боксов, гаражей и других мест незаконной продажи алкоголя 1 507,2 литра спиртосодержащей жидкости, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|06.11.2019 13:20|

Ну так праздник скоро, вот и изъяли. Не покупать же?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!