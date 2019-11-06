06.11.2019 | 12:55

В Пензе подвели итоги месячника по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции, проходившего с 1 по 31 октября.

За этот период было обследовано 183 объекта потребительского рынка. Сотрудники полиции составили 28 протоколов об административных правонарушениях. Для сравнения: год назад во время аналогичного месячника было обследовано 156 точек торговли и общепита и составлено 25 протоколов.

Нарушения были обнаружены в магазинах «Пивко», «Дуэт», «Хмельбург», «Продукты», «Да», «Львенок», барах «Встреча», «Бриз», кафе «Лотос», «Шашлык», «Росток», павильонах «Точка аппетита» и других объектах.

Кроме того, в общей сложности сотрудники полиции изъяли из магазинов и кафе, а также из боксов, гаражей и других мест незаконной продажи алкоголя 1 507,2 литра спиртосодержащей жидкости, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.