05.11.2019 | 18:16

В Пензенской духовной семинарии начала свою работу III Международная научно-практическая конференция «Христианство и педагогика: история и современность». Вера и воспитание - одно без другого существовать не может.

«У нас довольно обширная программа, которая, я надеюсь, станет для многих гостей, которые сюда приехали, очень полезной и назидательной», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Участниками конференции стали представители более чем 30 духовных семинарий страны от Владивостока до Калининграда, а также духовенство из других государств.

Протоиерей Игорь Филяновский - из Австралии.

«Русская зарубежная церковь, которая пребывает на континенте, накопила очень много опыта в той работе, которая, как мне кажется, могла бы быть использована и в современной России.

Для нас важно знать, что является «нервом» для развития современных тенденций и образования, и воспитания. Надеюсь, нам удастся как-то применить в нашей специфической зарубежной среде те наработки и опыт, который существует сегодня в России», - пояснил настоятель Свято-Троицкого прихода Московского патриархата (г. Мельбурн).

Православное образование в стране в последнее время развивается бурными темпами, что и подтверждают подобные научные собрания.

«Я думаю, что и религии без педагогики плохо, и педагогике без духовности очень тяжело. Поэтому слава Богу, что они наконец объединились и могут вместе делать общее дело», - подчеркнула доцент Афинского национального университета им. И. Каподистрии Татьяна Борисова (Греция).

«Это сочетание международного и российского опыта. И регионального опыта, который предоставляет Пензенская духовная семинария. Развитие духовного образования очень важно», - заявила профессор Православного Свято-Тихвинского гуманитарного университета Татьяна Склярова (г. Москва).

Программа конференции рассчитана на два дня. За это время участники обсудят проблемы воспитания трудных детей и подростков, социальное взаимодействие семьи и церкви, заслушают доклады, а также учебные планы работы преподавателей.