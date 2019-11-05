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Общество | В Пензу на конференцию прибыло духовенство из других городов и стран

05.11.2019|18:16
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В Пензенской духовной семинарии начала свою работу III Международная научно-практическая конференция «Христианство и педагогика: история и современность». Вера и воспитание - одно без другого существовать не может.

«У нас довольно обширная программа, которая, я надеюсь, станет для многих гостей, которые сюда приехали, очень полезной и назидательной», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Участниками конференции стали представители более чем 30 духовных семинарий страны от Владивостока до Калининграда, а также духовенство из других государств.

Протоиерей Игорь Филяновский - из Австралии.

«Русская зарубежная церковь, которая пребывает на континенте, накопила очень много опыта в той работе, которая, как мне кажется, могла бы быть использована и в современной России.

Для нас важно знать, что является «нервом» для развития современных тенденций и образования, и воспитания. Надеюсь, нам удастся как-то применить в нашей специфической зарубежной среде те наработки и опыт, который существует сегодня в России», - пояснил настоятель Свято-Троицкого прихода Московского патриархата (г. Мельбурн).

Православное образование в стране в последнее время развивается бурными темпами, что и подтверждают подобные научные собрания.

«Я думаю, что и религии без педагогики плохо, и педагогике без духовности очень тяжело. Поэтому слава Богу, что они наконец объединились и могут вместе делать общее дело», - подчеркнула доцент Афинского национального университета им. И. Каподистрии Татьяна Борисова (Греция).

«Это сочетание международного и российского опыта. И регионального опыта, который предоставляет Пензенская духовная семинария. Развитие духовного образования очень важно», - заявила профессор Православного Свято-Тихвинского гуманитарного университета Татьяна Склярова (г. Москва).

Программа конференции рассчитана на два дня. За это время участники обсудят проблемы воспитания трудных детей и подростков, социальное взаимодействие семьи и церкви, заслушают доклады, а также учебные планы работы преподавателей.

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Гость|05.11.2019 18:56|

Не пускайте на порог школ. У себя пусть учат,кого хотят.

Гость|05.11.2019 19:00|

Опять дяди в платьях подвезут в школы,со своими сказками.

Гость|05.11.2019 19:02|

Инагенты, должны зарегистрироваться и выдавать отчеты.

Гость|05.11.2019 19:03|

Болеет Серафим? Не рак ли у него?

Гость|05.11.2019 19:07|

Меньшинства и безбожники,молчите и не позорьте своим невежеством регион,и так уже Путин сегодня упомянул в выступлении неких маргиналов. Докатились, нечего сказать.

Гость|05.11.2019 19:10|

Для сугубо отсталых: теология является источником для всех гуманитарных НАУК. Заруби там чем-нибудь у себя.

Гость|05.11.2019 19:11|

Добролюбов Н.А. «Известно, что православная церковь и деспотизм взаимно поддерживают друг друга; эта круговая порука очень понятна».

Гость|05.11.2019 19:14|

У посредников рабы-божьи? ЗАЧЕМ БОГУ ПОСРЕДНИКИ?

Гость|05.11.2019 19:20|

Гость писал(a):

теология
,т.е.богословие — спекулятивное учение о Боге, основывающееся на Откровении, т.е. божественном Слове, запечатленном в сакральных текстах теистических религий.

Гость|05.11.2019 19:34|

Не допускайте попов в школы! А то и школы отберут, а детей на улицу.

Гость|05.11.2019 19:35|

Рясобрюхие обсуждают методы промывания детям мозгов своим вымыслом?

Гость|05.11.2019 19:38|

Доклады про попов - педофилов будут?

Гость|05.11.2019 19:45|

Они своих педофилов даже сана не лишают,пока те отбывают срок,по решению суда. В чести у них такие?

Имя: Гость
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