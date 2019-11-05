05.11.2019 | 15:27

Листва облетела, и теперь проблему видно практически с трассы Пенза - Тамбов. Летом огромная несанкционированная свалка прячется за посадками. Буквально напротив - дачная остановка. Но вряд ли только садоводы оставляют там мусор: нести далеко, да и отходов накопилось слишком много.

О точных размерах свалки говорить не приходится, но чтобы обойти ее неспешным шагом, потребуется далеко не пара минут. Водители, проезжающие мимо, отмечают, что образовалось все это не одномоментно.

Местность довольно безлюдная, прохожих нет, но некоторые горожане не поленились и записали на видео свои впечатления от незаконного полигона.

В администрации Пензенского района, в чьей зоне ответственности данная свалка, о месте знают и борются со стихийным полигоном уже давно.

«В этом году чистили, в том году. Весной чистили после зимы, летом чистили тоже», - сообщил начальник отдела администрации Пензенского района Анатолий Синичкин.

Горожане считают, что прекрасным, но дорогостоящим выходом стала бы установка видеокамеры. Хотя появись там техника, такая гора, наверняка, возникла бы в другом месте.

С незаконными полигонами борются по всей области. Представители региональных операторов по вывозу мусора считают, что их уже стало заметно меньше. После реформы отходы начали забирать оттуда, где услуга никогда не оказывалась.

За ликвидацию стихийных свалок несет ответственность собственник участка.

«Региональный оператор в случае выявления такой свалки имеет право ее вывезти за свой счет и потом выставить эти затраты на собственника земельного участка (или муниципалитет, или юридическое лицо)», - пояснил представитель регионального оператора по обращению с ТКО Андрей Шевченко.

Неоднократно стихийные свалки находили и на территории Пензы, но там они меньше размером и ликвидируют их быстрее, чем за городом.