Сотрудники Госавтоинспекции с волонтерами из школы № 63 вышли на дороги Пензы, чтобы призвать водителей к бдительности и соблюдению правил. Участники акции проводили беседы с автомобилистами и вручали им специальные памятки.
«Безопасность дорожного движения - сейчас на особом контроле. Соблюдайте, пожалуйста, нормы скоростного режима. Предельно допустимая скорость в городе - 20, 40, 60 километров в час. Ни в коем случае превышать эти скорости нельзя, ни при каких обстоятельствах. И помните, что от этого зависит ваша жизнь», - напомнила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.
Юные участники мероприятия прекрасно понимают значимость таких акций и пытаются сделать все, чтобы в регионе происходило как можно меньше аварий.
«Правила дорожного движения я соблюдаю. Участие в этой акции я принял потому, что на дороге гибнет очень много людей именно из-за того, что не соблюдают правила дорожного движения. Их нарушают, и вследствие этого происходят несчастные случаи», - рассказал волонтер Илья Лаубах.
Большинство автомобилистов поддерживает молодежь, пропагандирующую безопасность на дорогах.
«Я всегда - за ограничение скорости, потому что, сами понимаете, кругом дети, пешеходы. Есть некоторые водители - вообще пешеходов не замечают! Но я стараюсь сам соблюдать все», - подчеркнул водитель.
Представители ГИБДД и активисты проводят такие акции на постоянной основе, напоминая водителям, что от их действий зависят жизнь и здоровье людей.
Организуйте такую акцию для детей 1 гимназии.Ездить по городу не нужно,встаньте у ворот любимой гимназии и посмотрите как родители высаживают своих чад непосредственно на пешеходном переходе,что запрещено правилами ГИБДД.Вот из за таких (заботливых только о своих детях) родителях улица Красная стоит в огромной пробке.И кстати инспектор по пропаганде,опубликуйте в сми номер телефона по которому Вам можно дозвониться и сообщить о проблеме.