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Общество | В Пензе школьники вышли на дороги с сотрудниками Госавтоинспекции

05.11.2019|16:31
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Сотрудники Госавтоинспекции с волонтерами из школы № 63 вышли на дороги Пензы, чтобы призвать водителей к бдительности и соблюдению правил. Участники акции проводили беседы с автомобилистами и вручали им специальные памятки.

«Безопасность дорожного движения - сейчас на особом контроле. Соблюдайте, пожалуйста, нормы скоростного режима. Предельно допустимая скорость в городе - 20, 40, 60 километров в час. Ни в коем случае превышать эти скорости нельзя, ни при каких обстоятельствах. И помните, что от этого зависит ваша жизнь», - напомнила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Юные участники мероприятия прекрасно понимают значимость таких акций и пытаются сделать все, чтобы в регионе происходило как можно меньше аварий.

«Правила дорожного движения я соблюдаю. Участие в этой акции я принял потому, что на дороге гибнет очень много людей именно из-за того, что не соблюдают правила дорожного движения. Их нарушают, и вследствие этого происходят несчастные случаи», - рассказал волонтер Илья Лаубах.

Большинство автомобилистов поддерживает молодежь, пропагандирующую безопасность на дорогах.

«Я всегда - за ограничение скорости, потому что, сами понимаете, кругом дети, пешеходы. Есть некоторые водители - вообще пешеходов не замечают! Но я стараюсь сам соблюдать все», - подчеркнул водитель.

Представители ГИБДД и активисты проводят такие акции на постоянной основе, напоминая водителям, что от их действий зависят жизнь и здоровье людей.

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Гость|05.11.2019 19:02|

Организуйте такую акцию для детей 1 гимназии.Ездить по городу не нужно,встаньте у ворот любимой гимназии и посмотрите как родители высаживают своих чад непосредственно на пешеходном переходе,что запрещено правилами ГИБДД.Вот из за таких (заботливых только о своих детях) родителях улица Красная стоит в огромной пробке.И кстати инспектор по пропаганде,опубликуйте в сми номер телефона по которому Вам можно дозвониться и сообщить о проблеме.

Гость|05.11.2019 19:10|

В 1 гимназии учатся дети достойных родителей . За такие рейды можно и по кокарде получить.

Имя: Гость
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