05.11.2019 | 13:06

Жителей Пензенской области приглашают в ЗАГСы на новогодние браки. Связать себя узами Гименея можно 27, 28 и 31 декабря.

При этом регистрации будут проходить по особому сценарию, чтобы женихи и невесты смогли запомнить этот двойной праздник на долгие годы. В каждом отделе ЗАГС залы для проведения торжественных церемоний украсят в новогоднем стиле и установят елочки.

«В Пензенской области регистрацию новогодних браков практикуют с 2015 года. Основа сценария была разработана, но ежегодно она корректируется и дополняется новыми элементами. Как показывает статистика, пар, которые хотят зарегистрировать союз в преддверии Нового года, становится все больше», - отметили в региональном управлении ЗАГС.

Желающим оформить отношения напомнили, что подать заявление можно максимум за год и минимум за месяц до планируемой даты.