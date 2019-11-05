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Общество | Пензенским женихам и невестам предлагают вступить в брак 31 декабря

05.11.2019|13:06
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Жителей Пензенской области приглашают в ЗАГСы на новогодние браки. Связать себя узами Гименея можно 27, 28 и 31 декабря.

При этом регистрации будут проходить по особому сценарию, чтобы женихи и невесты смогли запомнить этот двойной праздник на долгие годы. В каждом отделе ЗАГС залы для проведения торжественных церемоний украсят в новогоднем стиле и установят елочки.

«В Пензенской области регистрацию новогодних браков практикуют с 2015 года. Основа сценария была разработана, но ежегодно она корректируется и дополняется новыми элементами. Как показывает статистика, пар, которые хотят зарегистрировать союз в преддверии Нового года, становится все больше», - отметили в региональном управлении ЗАГС.

Желающим оформить отношения напомнили, что подать заявление можно максимум за год и минимум за месяц до планируемой даты.

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