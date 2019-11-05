05.11.2019 | 12:58

Для жителей Кузнецка, ведущих здоровый образ жизни, оборудуют спортивный комплекс и волейбольную площадку.

Их разместят на территории школы № 15. Рабочие уже подготовили участки: кронировали высокие деревья, выкорчевали 20 пней, установили фонари и видеокамеры, засыпали грунт и сделали основание под резиновое покрытие.

Специалистам предстоит заасфальтировать дорожки и при помощи бурильной техники разместить оборудование.

Всего комплекс будет насчитывать 35 тренажеров для спортивных упражнений, необходимых для сдачи нормативов ГТО. Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, они расположатся в двух секторах, один из которых предназначен для маломобильных категорий горожан и инвалидов.

Заниматься на площадке можно будет круглый год. Деньги на оборудование были выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

Современные спортивные площадки с тренажерами для подготовки к выполнению нормативов ГТО появились также рядом со школой № 2 в поселке Мокшан и у социально-педагогического колледжа в Пензе.