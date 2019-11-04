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Общество | На Юбилейной площади в Пензе прошел митинг «Вместе мы едины»

04.11.2019|10:46
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В понедельник, 4 ноября, в Пензе прошел праздничный митинг по случаю Дня народного единства.

На Юбилейной площади собралось несколько тысяч человек, представлявших все национальности, которые проживают в регионе. Люди принесли с собой белые, красные и синие воздушные шары и флаги-триколоры.

Мероприятие началось с театрализованного представления, посвященного историческим событиям четырехвековой давности.

Потом митинг под названием «Вместе мы едины» объявили открытым, прозвучал гимн, и к собравшимся обратились первые лица области.

На мероприятии присутствовали председатель регионального правительства Николай Симонов, депутат Госдумы ФС РФ Иван Фирюлин, глава города Владимир Мутовкин, глава администрации Пензы Андрей Лузгин и другие.

Затем для жителей и гостей областного центра выступили лучшие творческие коллективы.

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Гость|04.11.2019 11:10|

чо там с хороводами? они сегодня третий день уже как должны хороводить

Гость|04.11.2019 11:10|

Едросня, мгерышы , с праздником!!

Гость|04.11.2019 11:19|

Гость писал(a):

Едросня, мгерышы , с праздником!!
вон сколько рабов пинками по разнарядке нагнали

Гость|04.11.2019 11:26|

Гость писал(a):

Едросня, мгерышы , с праздником!!
Либерастня тявкает

Гость|04.11.2019 11:27|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Едросня, мгерышы , с праздником!!
вон сколько рабов пинками по разнарядке нагнали
Боты Навального появились

Гость|04.11.2019 11:29|

Попы были?

Крестный ход был?

Свежих мощей завезли?

Гость|04.11.2019 11:29|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Едросня, мгерышы , с праздником!!
вон сколько рабов пинками по разнарядке нагнали
Навальнистов сгоняют на несанкционированные митинги за деньги Госдепа США и фонда Сороса

Гость|04.11.2019 11:34|

penzainform.ru писал(a):

На мероприятии присутствовали председатель регионального правительства Николай Симонов, депутат Госдумы ФС РФ Иван Фирюлин, глава города Владимир Мутовкин, глава администрации Пензы Андрей Лузгин и другие.
Белозерцев естественно не пришёл ,косвенно признав что у них совсем всё плохо.

Гость|04.11.2019 11:44|

11.29.

Ну да сгоняют,Трамп да Сорос.

Только вот не пойму: почему вся элита,которые вот организовывают дни народного единства,их дети и внуки,никак не связывают свою судьбу с исторической родиной,а с родиной Трампа, Сороса,Меркель,королевой Англии

да и вообще,о ужас,со странами НАТО.

Имя: Гость
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