В понедельник, 4 ноября, в Пензе прошел праздничный митинг по случаю Дня народного единства.
На Юбилейной площади собралось несколько тысяч человек, представлявших все национальности, которые проживают в регионе. Люди принесли с собой белые, красные и синие воздушные шары и флаги-триколоры.
Мероприятие началось с театрализованного представления, посвященного историческим событиям четырехвековой давности.
Потом митинг под названием «Вместе мы едины» объявили открытым, прозвучал гимн, и к собравшимся обратились первые лица области.
На мероприятии присутствовали председатель регионального правительства Николай Симонов, депутат Госдумы ФС РФ Иван Фирюлин, глава города Владимир Мутовкин, глава администрации Пензы Андрей Лузгин и другие.
Затем для жителей и гостей областного центра выступили лучшие творческие коллективы.
чо там с хороводами? они сегодня третий день уже как должны хороводить