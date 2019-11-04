04.11.2019 | 10:46

В понедельник, 4 ноября, в Пензе прошел праздничный митинг по случаю Дня народного единства.

На Юбилейной площади собралось несколько тысяч человек, представлявших все национальности, которые проживают в регионе. Люди принесли с собой белые, красные и синие воздушные шары и флаги-триколоры.

Мероприятие началось с театрализованного представления, посвященного историческим событиям четырехвековой давности.

Потом митинг под названием «Вместе мы едины» объявили открытым, прозвучал гимн, и к собравшимся обратились первые лица области.

На мероприятии присутствовали председатель регионального правительства Николай Симонов, депутат Госдумы ФС РФ Иван Фирюлин, глава города Владимир Мутовкин, глава администрации Пензы Андрей Лузгин и другие.

Затем для жителей и гостей областного центра выступили лучшие творческие коллективы.