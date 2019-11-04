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Общество | Фото ветеранов из Заречного пополнят электронную галерею храма в Москве

04.11.2019|14:48
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В ЗАТО г. Заречный идет сбор электронных копий снимков участников Великой Отечественной войны и писем с фронта.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», собранные изображения станут экспонатами мультимедийной фотогалереи «Дорога памяти» при главном храме Вооруженных Сил РФ в Москве. Каждый посетитель, набрав фамилию и имя своего родственника, сможет увидеть его фото и прочесть имеющуюся о нем информацию.

Зареченцы, хранящие снимки родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, их письма, документы, могут принести их в военный комиссариат закрытого города на улице Зеленой, 12. Там семейные реликвии отсканируют, а затем файлы отправят в Москву.

Фронтовые письма, фото, личные вещи участников войны 1941-1945 годов для мультимедийного комплекса главного храма Вооруженных Сил России собирают и в Кузнецке. Этим занимаются сотрудники музея воинской славы.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|04.11.2019 16:15|

А в Пензе этим кто-нибудь занимается?

Имя: Гость
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