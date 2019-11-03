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Общество | На Всероссийском фестивале науки в Пензе желающим дали урок паяния

03.11.2019|13:31
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Удивительное рядом. На IX Всероссийском фестивале науки, организованном на базе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, разбегались глаза от происходившего вокруг. Студенты и преподаватели показывали гостям свои разработки и, более того, готовы были поделиться с ними профессиональными секретами.

«Представлен мастер-класс по рисунку, по 3D-моделированию, по геометрическим фигурам, экологический мастер-класс. Здесь вы можете узнать ауру своего биополя», - рассказала и показала помощник проректора по научной работе ПГУАС Мария Акимова.

Желающие подходили к «лаборатории газоразрядной визуализации» - программно-аппаратному комплексу, позволяющему определить биоинформационное состояние организма. Во всех совокупностях энергетических излучений разбирался кандидат биологических наук Павел Москалец. В ауре он увидел местами разрывы из-за слишком большого потока информации, действующего на человека извне.

В другом месте задерживались те, кто неожиданно заинтересовался паянием. Мастер-класс давали студенты, создающие беспилотные летательные аппараты.

«Шить умеет каждая девушка, а вот паять - нет. Я хочу спаять еще вот эту часть, и у меня получится... Что-то у меня получится», - выразила уверенность студентка ПГУАС Марина Александрова.

«Основная деталь в робототехнике и во всех электрониках - это именно качественное соединение деталей. Основа паяния лежит в базе всего, это по сути как начальный фундамент. Если ты не умеешь качественно и добротно спаивать детали, то дальнейшего развития твоего робота нет никакого», - заявил студент ПГУАС Егор Игонин.

В рамках фестиваля свои проекты демонстрировали и школьники.

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