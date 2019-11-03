03.11.2019 | 11:56

Работа пензенских многофункциональных центров должна стать еще эффективнее, в этом заключалась главная цель второго регионального форума сотрудников МФЦ. В нем приняли участие 340 специалистов со всей области.

Ради такого события приехали и их коллеги из столицы и Подмосковья, чтобы поделиться опытом своей деятельности. Один из главных вопросов, волнующих всех, - как правильно вести себя в конфликтных ситуациях.

«Чтобы снизить эмоциональный накал, который идет от заявителя, иногда достаточно поднять голову и выпрямиться», - пояснила зам. руководителя службы развития центра организации госуправления Московской области Ольга Филатова.

По ее словам, это на подсознательном уровне даст понять человеку, что он разговаривает с тем, кто может принимать решения.

Другой важной темой при обсуждении стало применение технологии «Бережливое производство».

«Это минимизирует наши затраты и сокращает процедуры получения государственных услуг. Это, наверное, одна из главных задач для того, чтобы было все быстрее, оперативнее, и это повышает качество предоставления услуг», - отметил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

А главным мероприятием форума было награждение лучших сотрудников.