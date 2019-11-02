02.11.2019 | 10:17

В селе Неверкино скоро откроется новый детский сад на 100 мест. На объекте уже завершены строительные работы и благоустройство прилегающей территории, установлено необходимое оборудование.

Дошкольное учреждение рассчитано на две ясельные группы и три группы для воспитанников среднего возраста. Имеются медицинский и пищевой блоки, зал для музыкальных и спортивных занятий.

«На территории детского сада размещено пять теневых навесов, а также площадки с современным травмобезопасным резиновым покрытием с установкой малых архитектурных форм», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Учреждение было построено по национальному проекту «Демография», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

«Всего в текущем году в рамках нацпроекта за счет строительства новых детских садов, капитального ремонта и приобретения зданий будет создано 1 207 мест, из них 705 мест - ясельные», - уточнили в пресс-службе.